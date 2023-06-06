Как распознать зависимость от алкоголя - советы врача-нарколога

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Алкоголизм - заболевание, требующее медицинской помощи. Но не все зависимые признают влечение к спиртному и не всегда понимают, к каким тяжёлым последствиям может привести пристрастие. Врач-нарколог Абдикадыр Карабаев в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказал о том, как распознать алкогольную зависимость.

Во-первых, есть психологические признаки заболевания.

"Это суетливость и беспокойство перед выпивкой. Человек ждёт конца недели, чтобы расслабиться, планирует предстоящее застолье. У него меняется настроение во время выпивки и появляется агрессия в случае запрета алкоголя. Ищет компанию, где также позитивно относятся к алкоголю. Бывают провалы в памяти после употребления алкоголя, чаще такое случается, когда пьют на пустой желудок или после перенесённой болезни", - объяснил Абдикадыр Карабаев.

По его словам, физическая зависимость развивается у всех по-разному, но в среднем через три-пять лет.

"Через четыре года алкоголизма развивается гепатоз печени, клетки органа изменяют структуру и перестают выполнять свою функцию. Через семь лет у пьющих людей развиваются различные сердечные заболевания. При физической зависимости развивается алкогольный абстинентный синдром. Он сопровождается обезвоживанием организма, рвотой, повышением давления, бессонницей и вторичным влечением к алкоголю", - пояснил Абдикадыр Карабаев.

Врач также рассказал о том, как бороться с алкогольной зависимостью.

"Самое главное, никого не надо спасать. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Необходимо запретить устрашающую антиалкогольную рекламу в СМИ, так как родственники зависимого, увидев такую рекламу, начинают его спасать. И из здорового человека путём психологического давления делают больного", - считает врач.

По его мнению, алкогольные напитки нужно продавать в специализированных магазинах, так как в неконтролируемых мелких торговых точках алкоголь отпускают даже детям.

Также врач считает, что необходимо открывать реабилитационные центры домашнего типа, где вместе с врачами будут работать психотерапевт, психологи, мотиваторы.

По данным столичного Центра психического здоровья, за пять месяцев 2023 года 940 пациентов пролечены от алкогольной зависимости. За 2022 год таких людей насчитывалось более 2,5 тысячи.