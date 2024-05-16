Как работают полицейские подразделения по защите женщин от насилия в Казахстане

В этом году специализированные подразделения органов внутренних дел по защите женщин от насилия отмечают своё 25-летие. Казахстан первым среди стран постсоветского пространства создал данную структуру. О том, чем она занимается и какое влияние оказывает на сферу семейно-бытовых отношений, в материале BaigeNews.kz.

За годы независимости в Казахстане достигнуто определенное улучшение профилактической работы по предупреждению насилия в отношении женщин. В декабре 1998 года была образована Национальная комиссия по делам семьи и женщин, через пару месяцев при МВД были созданы специализированные подразделения по защите женщин от насилия.

Они должны были стать связующим звеном между полицией и неправительственным сектором, государственными органами и Национальной комиссией по делам семьи и женщин. Ну а главной их задачей стало обеспечение защиты конституционных прав, свобод и законных интересов женщин от противоправных посягательств.

Сегодня в них работают 256 сотрудников полиции. В будущем их число планируют довести до одной тысячи.

Инспектора по защите женщин от насилия имеются в каждом городском и районном подразделении полиции, что способствует повышению эффективности оперативного реагирования на факты насилия в отношении женщин.

Как отметила старший инспектор по особым поручениям Управления профилактической деятельности и по защите женщин от насилия Комитета административной полиции МВД РК Акмарал Серикбаева, сотрудники этих служб наделены полномочиями самостоятельно выносить защитные предписания в отношении правонарушителей, совершивших бытовое насилие, либо от которых исходит угроза его совершения.

Кроме того, они совместно с местными исполнительными органами оказывают юридическую, психологическую, социальную помощь потерпевшим.

"С начала текущего года наши сотрудники провели свыше восьми тысяч выступлений по теме защиты женщин от насилия в СМИ, более 11 тысяч лекций, семинаров, тренингов в учебных заведениях и в трудовых коллективах", - проинформировала Акмарал Серикбаева.

Также сотрудники ПЗЖН за 4 месяца 2024 года в кризисные центры направили более 3 тысяч женщин, из них около двух тысяч с детьми устроили в приюты. Более 20 тысяч жертв и свидетелей бытового насилия позвонили на телефоны доверия ПЗЖН.

"Работники подразделения проводят консультации для женщин в сложной жизненной ситуации. За 4 месяца оказано 6 тысяч таких консультаций. При этом около четыре тысяч женщин после разговора с сотрудниками подразделения решили обратиться в полицию", - сказала Акмарал Серикбаева.

Работа не заканчивается консультациями и лекциями. Проводятся также разбирательства. Только за январь-апрель текущего года к административной ответственности привлечено 3,2 тысяч человек, к уголовной – восемь.

По словам инспектора, МВД продолжает работать над совершенствованием системы профилактики бытового насилия. К примеру, с марта прошлого года полиция совместно с акиматами регионов начала внедрять канадскую методику ODARA. Это международный научно обоснованный инструмент оценки рисков совершения бытового насилия, разработанный в канадском городе Онтарио. При помощи анкеты, состоящей из 13 вопросов, можно оценить актуальный риск или вероятность рецидива. Достоверность прогноза составляет 72%. Согласно методике, респондент, ответивший как минимум на 7 вопросов положительно, имеет склонность к насилию.

"На сегодня с начала проекта проведено более 28 тысяч опросов. Выявлено 985 лица, склонных к бытовому насилию. Из них 167 добровольно согласились пройти психокоррекционную работу. По итогам тестирования в рамках проекта ODARA ожидается снижение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе повторных инцидентов, повышение оперативности реагирования на факты бытового насилия с целью незамедлительного оказания помощи жертвам, а также улучшение межведомственного реагирования ответственных госорганов и НПО на бытовое насилие", - рассказала Акмарал Серикбаева.

Также она рассказала, что в 2023 году были проведены такие масштабные акции, как "Нет насилию в семье", "16 дней активизма против насилия". А в январе этого года проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Быт".

По словам Акмарал Серикбаевой, в целом, в результате принимаемых организационных и правовых мер по итогам 2023 года по сравнению с 2022 годом снизилась регистрация сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений на 14,2%, в том числе уголовных правонарушений на 1,3%.

"За шесть лет, с 2017 по 2023 год, вдвое сократилось количество преступлений, посягающих на права женщин. В том числе, насильственных преступлений в отношений женщин - на 39,7%, из них убийств - на 40,3%, причинений тяжких телесных повреждений - на 8,7%, нанесение телесных повреждений средней степени в отношении женщин - на 31,5%. Снижению числа зарегистрированных фактов бытового насилия в отношении женщин в первую очередь способствовало активное применение рычагов воздействия на правонарушителей, позволяющих оперативно принимать меры реагирования на насилие в быту", - сказала Акмарал Серикбаева.

Значительная работа проведена по совершенствованию законодательства.

Так, в 2020 году ужесточена ответственность за бытовое насилие. Статья 110 Уголовного кодекса "Истязание" переведена из дел частного обвинения в частно-публичные. Тем самым, обязанность по сбору доказательств вины семейного дебошира возложена на полицию, а не на потерпевших, как было ранее. За совершение этого же преступления в отношении беременных женщин, находящихся в беспомощном состоянии, и несовершеннолетних - нижний порог лишения свободы увеличен с трёх до четырёх лет.

Так же МВД внесены ряд поправок в административный и уголовный кодексы, направленные на усиление ответственности за совершение бытового насилия.

С 1 июля прошлого года перешли с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Ужесточены требования к процедуре примирения сторон, исключили повторное примирение. Определены конкретные сроки административного ареста, увеличен срок по повторным правонарушениям. Ввели поправки в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением вреда здоровью, что позволит усилить ответственность и обеспечить принцип неотвратимости наказания.

15 апреля текущего года Президентом подписан закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, в рамках которого криминализированы умышленное причинение побоев и легкого вреда здоровью.

"Также данным законом в рамках особых требований к поведению правонарушителю суду предоставляется право временно выселить "агрессора" из жилища. Ранее невозможно было применить такое наказание при отсутствии у него другого жилища. При этом ему предлагается временно обдумать свои поступки в Центрах социальной адаптации", - сказала Серикбаева.

Также суд будет вправе назначить прохождение "агрессором" обязательных психокоррекционных курсов в организациях здравоохранения.

По словам Акмарал Серикбаевой, аналогичные особые требования к поведению будут устанавливаться и в рамках Уголовного кодекса.