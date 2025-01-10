С 2010 года в Казахстане запущен проект медицинско-социального поезда "Саламатты Қазақстан". Благодаря этому жители отдаленных населенных пунктов могут пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов. Каковы результаты проекта и как он будет работать в этом году, подробнее в материале BaigeNews.kz.

Современное оборудование и опытные врачи

Идея запуска медицинского поезда была коллективной. Проект инициирован совместно АО "НК "Қазақстан Темір Жолы", Министерством по чрезвычайным ситуациям и Министерством здравоохранения. В 2016 году к реализации проекта присоединился Фонд развития социальных проектов "Самрук-Казына".

С момента запуска проект реализовался ежегодно. Однако из-за пандемии коронавируса был сделан перерыв. За весь этот период три консультативно-диагностических поезда — "Денсаулық", "Жәрдем" и "Саламатты Қазақстан" — посетили более 1 700 удалённых регионов Казахстана, в результате чего специалисты обследовали около 488 тысяч жителей. Общее количество врачебных посещений превысило два миллиона.

Каждый пациент имеет возможность пройти бесплатное обследование в поезде и получить лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, педиатра, гинеколога, эндоскописта, кардиолога, невропатолога. В поезде установлено современное оборудование.

Итоги 2024 года

В 2024 году проект оказал один миллион медицинских услуг в отдаленных населенных пунктах. Как рассказывает заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Минздрава РК Гульнара Сарсембаева, в 2024 году он охватил 128 станций в 17 регионов. "Саламатты Қазақстан" был запущен в мае и завершил работу в декабре.

"В 2024 году наблюдался рост числа оказанных услуг для детей. Было проведено около 20 тысяч приемов. Общее число медицинских услуг, предоставленных по итогам обращения и осмотров, составило более 236 тысяч, включая 12 307 стоматологических услуг. Кроме того, в рамках проекта проводились лабораторные и инструментальные исследования, малые хирургические операции и диагностические процедуры. В результате этой работы было выявлено более пяти тысяч пациентов с различными заболеваниями, которые теперь могут получить необходимое лечение", - говорит Гульнара Сарсембаева.

В 2025 году программа "Саламатты Қазақстан" планирует охватить более 100 тысяч жителей сельских районов Казахстана. Однако пока в Министерстве здравоохранения не могут раскрыть детали о том, какие регионы будут включены в список.

"В настоящее время мы активно формируем план обследования, определяем, какие станции будем посещать, и уточняем численность населения на этих территориях. После этого мы совместно КТЖ и фондом "Самрук Казына" будем отрабатывать график поездок", — отмечает Гульнара Сарсембаева.

Запуск проекта намечен на апрель-май 2025 года, и в основном будут охвачены все областные центры, за исключением Астаны и Алматы.

"Основной акцент делается на доступность медицинских услуг, ведь не в каждом удалённом сельском населенном пункте есть узкопрофильные специалисты. Поэтому мы активно работаем над формированием графика совместно с регионами", — говорит Гульнара Сарсембаева.

В рамках программы "Саламатты Қазақстан" будут привлечены высококвалифицированные специалисты. Они подбираются через строгий конкурс.

"Мы составляем перечень населённых пунктов и список необходимых специалистов. В процессе конкурсного отбора выбираем наиболее подходящих поставщиков услуг, строго соблюдая установленные требования. В наших требованиях указаны конкретные специальности и желаемый стаж работы", — говорит Гульнара Сарсембаева.

Одной из ключевых задач программы является предоставление комплексной и качественной медицинской помощи, особенно в отдалённых районах, где у жителей часто нет возможности пройти необходимое обследование. В 2024 году в первый раз в составе медицинского поезда были установлены маммографы, что позволило проводить скрининг и раннее выявление рака молочной железы.

Что касается появления психологической службы, то её внедрение стало ответом на запросы населения.

"Мы получаем обращения по различным психологическим проблемам, включая сложности в семейных отношениях и вопросы, касающиеся детей. Это особенно актуально для семей, имеющих детей с инвалидностью. В случае выявления вопросов, требующих консультации узких специалистов, таких как психотерапевты, мы рекомендуем обратиться за дополнительной помощью", - отмечает Сарсембаева.

Работа врачей медицинского поездп начинается с девяти утра и заканчивается в шесть вечера. Тем не менее, специалисты зачастую готовы оставаться до последнего пациента, никому не отказывая в помощи.

"В этом плане, сколько мы беседовали с нашими поставщиками этих услуг, специалистами, то есть они максимально старались работать до последнего пациента. Старались всех принять, посмотреть, дать рекомендации", - говорит Гульнара Сарсембаева.

Расписание поезда "Саламатты Қазақстан" доступно на сайте medpoezd.kz.