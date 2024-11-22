Как работают антикор-волонтёры в Казахстане

С 2023 года в Казахстане работают антикор-волонтёры. Они помогают выявлять хищения, махинации и незаконные решения чиновников. Как осуществляется их деятельность? Как организована работа? И для чего Антикор стал привлекать волонтёров к работе? Подробнее в материале BaigeNews.kz

Направления проекта

В августе 2023 года Агентство по противодействию коррупции запустило инициативу "Антикоррупционное волонтёрство", цель которой — вовлечь граждан в активную борьбу с коррупционными проявлениями.

Проект охватывает четыре основные области: общественный контроль, антикоррупционное образование и исследования, pro bono (предоставление профессиональной помощи на безвозмездной основе) и корпоративное волонтёрство. Каждое направление имеет свои уникальные задачи. Так, общественный контроль включает наблюдение за процессом государственных закупок, а антикоррупционное образование фокусируется на работе с учащимися и студентами.

Требования к волонтёрам

В проекте может участвовать любой гражданин. Волонтёры, осуществляющие общественный контроль, становятся его активными участниками. В соответствии с законодательством, лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость, а также состоящие на учёте, не могут быть волонтёрами. Основной задачей волонтёров является мониторинг портала госзакупок, анализ эффективности использования бюджетных средств, выявление проблемных вопросов на региональном уровне и контроль за качеством выполнения работ на различных объектах.

Регистрация волонтёров в проекте осуществляется через территориальные департаменты Агентства, которые принимают анкеты-заявки кандидатур через различные каналы: электронную почту, платформу eOtinish, сайт Агентства или в канцелярии территориальных департаментов.

Работа волонтёров в рамках выбранных направлений и мероприятий координируется территориальными департаментами, которые ведут региональные списки волонтёров, организуют необходимые обучающие программы, предоставляют методологическую и практическую поддержку, а также собирают информацию о результатах их работы. Эти меры обеспечивают эффективное выполнение задач и достижения высоких результатов.

Один из волонтёров проекта Антикора — преподаватель Туркестанского высшего политехнического колледжа, магистр права Нуржахан Абуова.

По словам Нуржахан, в регионе активно действует 67 волонтёров, которые поднимают актуальные для населения проблемы и способствуют их решению. Например, благодаря участию волонтёров проекта Антикора возвращено в государственный специальный фонд 819 гектаров пастбищных земельных участков, расположенных в селе Каракия Толебийского района и селе Каратобе. Это важное достижение позволило восстановить природные ресурсы, улучшив условия для местных жителей.

Кроме того, волонтёры оказали содействие сельским жителям, которые обратились с просьбой обратить внимание на опасную зону, расположенную вдоль транзитной дороги "Западная Европа — Западный Китай", проходящей рядом с их селом. По итогам обращения волонтёров и инициативы департамента областного филиала АО НК "КазАвтоЖол", установлен забор вдоль опасной дороги, что значительно повысило безопасность жителей региона.

Нуржахан Абуова подчеркивает важность и значимость проводимой работы, отмечая, что проект Антикора оказывает положительное влияние на решение социальных и инфраструктурных вопросов в регионе, улучшая жизнь местного населения и способствуя развитию общественного сознания и ответственности.

Проект будет действовать до декабря 2024 года и может быть продлён по решению руководства Агентства.