Как работает институт наставничества над сиротами в Павлодаре

Педагог из Павлодара, узнав о том, что ее ученики оказались в детской деревни семейного типа, решилась стать их наставникам. Уже полгода женщина постоянно навещает ребят и не исключает, что в ближайшее время и вовсе оформит патронажную семью. В детском учреждении говорят, таких историй на сегодня предостаточно, при этом, есть ребята, которые тоже нуждаются в поддержке взрослого, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

45-летняя Галина Леонова всю жизнь трудится учителем русского языка и литературы в школе Павлодара. Говорит, детей по сути у нее много, но есть четкое разделение — воспитанники в учебном заведении и те, которых она родила, вырастила и воспитала. Собственные дети уже взрослые, одному 23 года, другому 18. Но так сложилась судьба, что в жизни Галины Владимировны появились еще двое ребят, ставших очень близкими.

"Я на данный момент являюсь наставником двух детей: Рустема и Даши. Познакомилась я с ними в школе №40. Это были ребята, которые обучались у нас. У Рустема я была конкретно классным руководителем, а у Даши в классе я преподавала русский язык и литературу. Соответственно были знакомы с ее предыдущей семьей, но учитывая определенные обстоятельства, дети оказались в детской деревни семейного типа. Дети уже здесь второй год. Я прошла школу приемных родителей конкретно из-за них, а в проект наставники я пришла конкретно за Дашей", - говорит Галина Леонова.

13-летняя Даша впервые оказалась в детском доме в возрасте 3 лет. Впрочем, как и ее старший брат, ему сейчас 14. О причинах дети стараются не говорить. Но судьба распорядилась так, что им пришлось дважды пережить расставание с домом. Ребят усыновили, а спустя 7 лет от них отказались, и они вновь попали в детскую деревню семейного типа. Сейчас им нужна особая поддержка.

"Галина Владимировна стала для меня поддержкой, другом, наставником, который направляет меня на мои мечты", - говорит воспитанница детской деревни семейного типа Дарья Шипулина.

Педагог с 26-летним стажем признается, для нее бывшие ученики, для которых теперь она стала наставником, уже как родные. Да настолько, что Галина Леонова надеется оформить для начала гостевую семью, а после и патронажную. Сейчас вопрос только в приобретении жилья.

"Я к ним прикипела, мне не все равно. У меня мысли, сердце, душа с ними. Если вдруг возникнут какие-то вопросы, то в любом случае я останусь наставником, взрослым другом и буду сопровождать столько сколько можно. Я думаю, дети нуждаются в опоре взрослых. Лично мне это дало развитие, я концентрируюсь вместе с ними. Я бегу, думаю, планирую свой день, это чувство ответственности", - поделилась Галина Леонова.

Примеров наставничества за последние несколько лет в детской деревни семейного типа стало много. Не то, чтобы тема популярная, но в организации стараются, условно говоря, держать свои двери всегда открытыми. А зародился проект в 2015 году.

"Был заключен меморандум между нашим учреждением, Комитетом охраны прав детей и общественным фондам "Үміт Үзбеу". На основании этого документа заключаются договора между наставниками, нами и общественным фондом. Чтобы стать наставником, необходимо пройти обучение. Наставником может быть тот человек, который может быть и опекуном в дальнейшем. Недавно были внесены изменения в закон об обеспечении прав ребенка, и там есть изменения именно в плане наставничества", - рассказала и.о. руководителя детской деревни семейного типа города Павлодара Светлана Городничева.

По словам главы детской деревни семейного типа, быть наставником, значит помогать советом, направлять ребенка. Тут история не про подарки и какие-либо материальные блага. Важна духовность.

Отчасти из-за духовности в детское учреждение пришла 44-летняя Оксана Котенева. Ее сыну 24 года, есть и 14-летняя дочь. Но женщине захотелось делиться опытом и помогать по жизни еще кому-нибудь. Так она и познакомилась с Региной Тургеневой. Больше двух лет вместе они решают многие задачи.

"Наставником я решила стать, потому что хочется поддержать детей. Хочется, чтобы они добились своих желаний, целей. У каждого ребенка есть свой путь, он кем-то мечтает быть. В нашем случае Регина хотела быть доктором, и мы к этой мечте идем вместе. У любой цели на пути существуют препятствия, которые для нас, с опыта взрослого, кажутся незначительными, а для ребенка иначе. Вот в этот момент нужен человек, который поддержит и не даст свернуть с пути. У меня есть жизненный опыт и хотела им поделиться", - говорит Оксана Котенева.

Регине уже 17 лет и сейчас она на пороге взрослой жизни. Подросток признается, что в наставничестве важно и желание от самого ребенка. В детской деревни семейного типа она оказалась в 10 лет, мама умерла, про отца она и вовсе не говорит. И общения, поддержки, взрослого друга по жизни всегда не хватало.

"Всегда хотелось найти собеседника, делиться впечатлениями. Для меня наставник очень важно и я очень рада, что он у меня появился. Мы очень дружим", - говорит Регина Тургенева.

Кстати, Оксана Котенева признается честно, взять опекунство была бы не готова, но хотя бы так может помогать ребенку, который нуждается в обычной любви.

"Мы очень много болтаем. Нам очень нравится проводить время вместе, потому что Регина очень любознательный ребенок. Она интересуется всем, она ходит на дополнительные занятия в две дополнительные школы. Она ходит на таеквандо, это новое увлечение, захотела себя попробовать в этом. Она ходила на парикмахера, пробовала себя в этом, т. е. ребенок сейчас себя ищет и надо дать ему эту возможность. Не понравилось, хорошо, давай продолжать искать. Сейчас то время, когда он может еще себе это позволить", - говорит Оксана Котенева.

В детской деревни семейного типа говорят, к наставникам есть определенные требования. Конечно, такой статус не смогут получить ранее лишенные права опекунства, судимые, состоящие на учете, не работающие. Важно, что при внесении изменений в закон по вопросам образования, наставничества и безопасности детей отдельно уделили внимание именно этому проекту.

"У нас на сегодня целая армия, в хорошем смысле слова, потому что армия это защита. Это какая-то надежда на плечо и вот это плечо подставляют в жизни наставники. Это значимый человек в жизни ребенка. Государство обеспечивает наших детей всем. Но самое главное, то чего невозможно, это любовь родителей. И вот такие люди приходят к нам, у нас на сегодня 25 наставников. Когда есть у тебя значимый человек, который даже уже при выходе из детской деревни сможет тебе помочь советом, делом, просто быть рядом в каких-то жизненно важных моментах. Это и есть суть наставничества", - рассказывает и.о. руководителя детской деревни семейного типа города Павлодара Светлана Городничева.

Наставникам разрешено забирать детей из детской деревни семейного типа. Гулять с ними, навещать в любое время в самом учреждении. Тут никаких запретов. Нельзя, при этом, брать к себе домой, оставлять с ночевой. Как правило, наставники — это люди уже твердо стоящие на ногах. У которых есть жизненный опыт и они хотят им делиться, быть примером. Важен в наставничестве и момент выбора. Тут тоже не все так просто.

"У нас есть педагог-психолог. Вот эти психологические службы очень хорошо срабатывают. Момент выбора происходит обязательно со обеих сторон. Насильно мил не будешь. Ребенок может участвовать в этом с 10-летнего возраста. Потому что именно с этого возраста законом дается право ребенку даже на суде высказывать свое мнение. Он может осознать кто такой наставник, нужно ли это ему", - добавила Светлана Городничева.

Кстати, за все время существования проекта были случаи завершения наставничества. Их немного. В двух случаях дети отказались, в одном сам наставник просто переехал в другой город, а удаленно оказывать поддержку не разрешено. Сейчас в детской деревни семейного типа Павлодара 16 ребят, у которых еще нет наставников и здесь готовы рассмотреть предложения от горожан.

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