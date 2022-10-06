Как пройдёт регистрация Токаева в качестве кандидата в президенты, рассказал глава Минюста

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Как будет проходить регистрация кандидата в президенты от общественных объединений и коалиции, рассказал министр юстиции Канат Мусин, передаёт BaigeNews.kz. Журналисты задали ему вопрос в кулуарах XXIV Съезда партии AMANAT, на котором выдвинули Касым-Жомарта Токаева.

"Регистрация будет проходить в соответствии с законом "О выборах". Одно общественное объединение выдвигает кандидата, от которого кандидат и регистрируется. Коалиция - нет такого юридического термина в законодательстве. Коалиция - это больше политическое понятие. Поэтому здесь, видимо… Посмотрим, как будут развиваться события. В законе нет ограничений по количеству общественных объединений. Они могут выдвигать одного и того же кандидата. По процедуре – кандидат, которого выдвинуло общественное объединение, при регистрации должен выразить своё согласие баллотироваться от этого общественного объединения", - сказал Канат Мусин.

Министр пояснил, что согласие выражается письменно. Это нужно сделать до окончания периода выдвижения.

Журналисты также поинтересовались, что Канат Мусин делает на съезде партии.