Как пройдёт ночь музеев в Алматы

18 мая в Алматы пройдёт "Ночь музеев". В акимате города сообщили, чем заведения порадуют посетителей, передаёт BaigeNews.kz.

Выставка эксклюзивных артефактов, раритеты из фондов музеев, перфомансы исторических персонажей и театрализованные экскурсии, квесты и викторины, мастер-классы по гончарному мастерству и чеканке средневековых монет, изготовлению музыкальных инструментов и ювелирных изделий – всё это будет доступно 18 мая с 18:00 до полуночи в музеях Алматы.

Кроме того, известные музееведы и учёные проведут авторские экскурсии и интерактивные лекции для жителей и гостей мегаполиса.

Вход в музеи будет бесплатным для всех.

В акции примут участие:

1. Музей Алматы – ул. Кабанбай батыра, 132.

2. Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа – ул. Зенкова, 24а.

3. Музей Д.А. Кунаева – ул.Тулебаева, 117.

4. Мемориальный музей Н. Тлендиева – ул. Кунаева, 96.

5. Литературно-мемориальный музей С.Муканова Тулебаева, 125.

6. Литературно-мемориальный музей Г.Мусрепова Тулебаева, 130.

7. Мультимедийный центр традиционной музыки – мкр. Нуркент 1, 5/11.

8. Дом-музей А. Байтурсынулы – ул. Байтурсынулы, 60.

Акция "Ночь музеев" приурочена к Международному дню музеев. Казахстан присоединился к инициативе в 2006 году.