Как пройдет новый отопительный сезон в Павлодарской области?

В Павлодарский области отремонтировали свыше 30 км теплосетей к отопительному сезону. На реконструкцию потрачено порядка 25 млрд тенге. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил аким Павлодарской области Асаин Байханов, передает BaigeNews.kz.

"Ежегодные ремонтные кампании организованы нами на основании заключения независимого теплотехнического аудита трёх городов и проводимых гидравлических испытаний. Так, для подготовки к нынешнему отопительному сезону нами проведены мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту свыше 31 км теплосетей на почти 25 млрд тенге. Были построены четыре новые тепломагистрали протяженностью 9 км. Это позволило снизить риски аварий, но значительные объёмы ремонта и реконструкций нам ещё предстоит выполнить", - проинформировал аким региона.

По словам Байханова, регион остаётся с высоким износом теплосетей, но это не отразится на зимнем отопительном сезоне.

"Средний износ составляет порядка 75%. Общая протяжённость сетей в Павлодарской области - 1 438 км. Если вы отведёте к нему, что мы ремонтируем порядка 30-35 км сетей это, конечно, не так много. Тем не менее гидрологические испытания мы проводим. Я думаю, что отопительный сезон будет проходить стабильно", - рассказал Асаин Байханов.

Ранее стало известно, что порядка 815 миллиардов тенге инвестиций привлекли в Павлодарскую область.