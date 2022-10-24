Как проверить себя в списках избирателей, напомнили в Центризбиркоме

Фото: BaigeNews.kz

Каждый гражданин Казахстана вправе проверить данные о себе.

В ЦИК РК решили напомнить казахстанцам о том, как проверить себя в списках избирателей и что делать в случае, если найти свою фамилию не получилось, передаёт BaigeNews.kz.

На своих избирательных участках избиратели могут за 15 дней до дня голосования ознакомиться с правильностью внесенных данных в списки избирателей.

"Проверить, есть ли вы в списке избирателей и узнать, куда следует обратиться для включения в список, можно на сайте своего акимата или позвонив в Саll-центр местного исполнительного органа. Кроме того, с 4 ноября 2022 года граждан оповестят о том, куда им подойти для голосования. Как правило, в списки избирателей включаются граждане РК, зарегистрированные по месту жительства.Но избиратель вправе подать заявление в акимат для включения в список участка по месту своего пребывания", - уточняют в Центризбиркоме.

Иллюстрация: t.me/electionelection

Заявление о необходимости исправлений или включения в списки избирателей рассматривается избирательной комиссией в день его поступления. В случае отклонения гражданину сразу же выдается копия мотивированного решения об отказе.

На избирательных участках, образованных не по месту жительства, граждане могут ознакомиться

со списками за пять дней до дня голосования.

Иллюстрация: t.me/electionelection

ЦИК напоминает, гражданин может быть включен только в один список избирателей.

Выборы президента в Казахстане назначены на 20 ноября. Кандидаты активно проводят агитационную кампанию – они разъезжают по регионам и встречаются с избирателями, рассказывая о своих предвыборных программах.