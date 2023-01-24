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Артем Чурсинов Сегодня, 17:03
264
Сегодня, 17:03
264
Фото: Артем Чурсинов

Как прошёл первый день легализации иностранных авто в столице. Видеорепортаж

23 января стартовала легализация иностранных автомобилей в Казахстане. Корресподент BaigeNews.kz посетил столичный СпецЦОН, чтобы рассказать о том, как прошёл первый день легалиции.

Согласно первоначальному анализу мы подсчитали, что только по городу Астана передвигаются на сегодняшний день порядка 16 тысяч транспортных средств, ввезённых из России. Грузия, Армения и Кыргызстан, соответственно, общее количество транспортных средств, последняя цифра была порядка 25 тысяч, - рассказал начальник административной полиции ДП Астаны Елжан Чупеков.

Он также сообщил, что тем, кто по каким-либо причинам не планирует ставить автомобиль на учёт, можно будет управлять им до истечения срока действия страхового полиса.

Подробнее в видеоматериале. 

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#легализация #авто #иностранные автомобили
Артём Волков Журналист
Сегодня, 17:03
264
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