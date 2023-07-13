Как прошло открытие памятника Александру Невскому в Алматы

Фото: Александр Шахбазов

На территории Александро-Невского храма в Алматы появился памятник русскому полководцу Александру Невскому. Корреспондент BaigeNews.kz побывал на месте событий.

Несмотря на то, что местные власти южной столицы отказали в установке памятника на городской территории, православная церковь нашла возможность разместить памятник — для его возведения на огороженной территории храма специальных разрешений не требуется.

Невский изображён сидящим на коне, это полноценная пятиметровая скульптура на постаменте, выполненная российским скульптором Салаватом Щербаковым.

Мероприятие посетили представители Союза православных граждан Казахстана — казаки Семиречья, прихожане, а также аким Алматы Ерболат Досаев, его заместитель Арман Кырыкбаев, глава Управления культуры Алматы Гани Майлибаев, депутаты, из России приехал помощник Владимира Путина Владимир Мединский. Осветил новый памятник митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

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Известно, что данный памятник - первый установленный в Средней Азии этому историческому деятелю за последние десятилетия. В. Мединский после окончания торжественной части отметил, что казахстанцам следует воспринимать фигуру Невского в первую очередь как дипломата.

"Талант Невского - поддерживать дружеские партнёрские отношения со всеми. Руководствуясь этими историческими знанием, президент Казахстана, я чувствую это, и поддержал установку этого памятника, что, безусловно, очень добрый знак", - сказал помощник Путина.

Что касается географической привязки, то Невский, по сообщениям историков, несколько раз проезжал через казахские земли по пути в Каракорум, столицу Монгольской империи чингизидов на многомесячные сложные переговоры с правителями Орды.

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Сергей Пономарёв отметил, что культуры Казахстана и России в силу географического соседства тесно переплетены, и взаимное открытие памятников историческим личностям в двух странах — это символ дружбы народов, проживающих в Казахстане и РФ.

"Буквально три недели назад, выступая в госдуме Российской Федерации, я говорил о том, что сплетение культур очень серьёзное у нас. К примеру, в Казахстане есть памятники Пушкину, за которыми ухаживают трепетно, в Уральске есть музей Пушкина, где останавливался Александр Сергеевич, когда писал "Капитанскую дочку" и собирал рукописи. На Чистопрудных Прудах в Москве я был, и там очень тщательно следят и ухаживают за памятником Абаю. Новое подтверждение дружбы наших народов - это памятник Александру Невскому в Алматы", - сказал Пономарёв.

В то же время, мажилисмен подчеркнул, что несмотря на дружбу народов, каждая страна — и Казахстан, и Россия, развивается самостоятельно.