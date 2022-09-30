Как прошло объединение "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор", рассказал гость проекта "2022"

В гостях проекта BaigeNews.kz "2022" побывал заместитель председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол" Нуржан Жукабетов. Он рассказал о том, как прошло объединение АО "НК "КазАвтоЖол" и ТОО "Казахавтодор".

"В июле текущего года глава государства дал поручение, чтобы два оператора были объединены, и была создана одна дорожная компания Казахстана. Это работа проведена. Произошло слияние АО "НК "КазАвтоЖол" и ТОО "Казахавтодор". Я хотел бы обратить внимание, что "Казахавтодор" не был оператором, это товарищество с ограниченной ответственностью, с уставным фондом государственного участия. Компания непосредственно занималась обеспеченностью бесперебойного, безопасного пропуска автомобилей круглогодично. Обслуживала 19 тысяч километров автодорог. На сегодня это объединение произошло. Мы разработали регламент по взаимодействию, план мероприятий. Будет составлен бюджет с учётом новой компании. Как будут проводиться закупки товаров и услуг, аренды техники, также пересомтрится штатное расписание и кадровые вопросы. В этом нправлении полномасштабная работа идёт", - сказал Нуржан Жукабетов.

Он отметил, что с приходом осени началась полномасштабная работа по подготовке к зимнему содержанию на дорогах республиканского значения.

"Разработан чёткий план мероприятий, до 15 октября у нас должна быть стопроцентная готовность. Производственные базы, строительная техника. Мы собираемся привлекать на зимнее содержание около 1300 единиц дорожно-строительной техники. При этом из них около 500 - будем брать в аренду. Это поддержка для МСБ, нра конкурсной основе будет. У нас всё прозрачно. Компании, которые летом работают, могут участвовать и обслуживать зимой. По плану идёт заготовка материалов - уже 57 тысяч кубов песка, 47 тысяч кубов отсева. Заготовлен бензин уже на все эти филиалы, дизельное топливо. В прошлом году мы применяли химический реагент на основе сульфата кальция "айс-микс", очень хороший материал, в том плане, что он гололёд, в течение 15 минут приводиот в мокрое состояние", - отметил Нуржан Жукабетов.

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