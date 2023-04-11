Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве

Фото: МИД РК

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова посетил с официальным визитом Российскую Федерацию, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе визита состоялись двусторонние встречи с министром Лавровым и помощником президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым.

Стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития казахстанско-российского сотрудничества, а также двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.

Особое внимание было уделено вопросам укрепления межрегионального и приграничного взаимодействия, развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов в различных сферах.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, рассмотрели ход подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем и высоком уровнях.

По итогам встречи был подписан План мероприятий по сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и России на 2023-2024 годы.