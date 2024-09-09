Как прошла церемония открытия 5-х Всемирных игр кочевников в Астане
Сегодня, 00:28
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Сегодня, 00:28Сегодня, 00:28
161Фото: Дирекция ВИК
В Астане состоялось одно из главных спортивных событий года – церемония открытия 5-х Всемирных игр кочевников. За тем, как проходило красочное шоу следили миллионы зрителей по всему миру. В церемонии принял участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев и ряд высокопоставленных иностранных гостей. Сотни спортсменов прошлись в параде делегаций, артисты презентовали для зарубежных гостей национальную культуру Казахстана, а самым ожидаемым музыкальным выступлением стало появление на сцене Димаша Кудайбергена. Самые главные моменты яркого шоу смотрите в нашем специальном репортаже BaigeNews.kz.
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