Как прошла церемония открытия 5-х Всемирных игр кочевников в Астане

В Астане состоялось одно из главных спортивных событий года – церемония открытия 5-х Всемирных игр кочевников. За тем, как проходило красочное шоу следили миллионы зрителей по всему миру. В церемонии принял участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев и ряд высокопоставленных иностранных гостей. Сотни спортсменов прошлись в параде делегаций, артисты презентовали для зарубежных гостей национальную культуру Казахстана, а самым ожидаемым музыкальным выступлением стало появление на сцене Димаша Кудайбергена. Самые главные моменты яркого шоу смотрите в нашем специальном репортаже BaigeNews.kz.