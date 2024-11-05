Как прошла торжественная церемония встречи президента Казахстана в Париже

Государственный визит Касым-Жомарта Токаева во Французскую Республику начался с торжественной церемонии встречи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главу государства под фанфары военного оркестра встретил президент Эмманюэль Макрон. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Франции.

Главы государств обошли строй почётного караула, состоящего из военнослужащих республиканской гвардии, воздушно-космических, сухопутных и морских войск. По завершении обхода почётный караул торжественным маршем прошел перед президентами.

Затем состоялось взаимное представление членов официальных делегаций и почётных гостей.