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Как прошла торжественная церемония встречи президента Казахстана в Париже

Сегодня, 16:21
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akorda.kz Сегодня, 16:21
Сегодня, 16:21
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Фото: akorda.kz

Государственный визит Касым-Жомарта Токаева во Французскую Республику начался с торжественной церемонии встречи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главу государства под фанфары военного оркестра встретил президент Эмманюэль Макрон. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Франции.

Главы государств обошли строй почётного караула, состоящего из военнослужащих республиканской гвардии, воздушно-космических, сухопутных и морских войск. По завершении обхода почётный караул торжественным маршем прошел перед президентами. 

Затем состоялось взаимное представление членов официальных делегаций и почётных гостей.

 

 

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