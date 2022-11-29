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t.me/Борт №1 Сегодня, 17:28
261
Сегодня, 17:28
261
Фото: t.me/Борт №1

Как прошла торжественная церемония встречи Президента Казахстана в Париже

В Париже состоялась торжественная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, находящегося с официальным визитом во Франции, передаёт BaigeNews.kz. Telegram-канал Борт №1 поделился фотографиями и видео с мероприятия.

В начале церемонии Глава государства поприветствовал флаг Французской Республики, военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

Затем Президент Казахстана в сопровождении министра-делегата по внешней торговле, экономической привлеклекательности и делам французских граждан за рубежом Оливье Бешта обошел строй роты Почетного караула.

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#Касым-Жомарт Токаев #политика #Франция
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:28
261
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