Как прошел старт референдума по АЭС в Астане

Как жители Астаны воспользовались своим правом голоса на референдуме по строительству АЭС до обеда? Журналисты BaigeNews.kz узнали насколько были активны люди. Не обошлось и без переодеваний. В нашем специальном репортаже расскажем, кто из политиков проголосовал до обеда и, что думают о процессе голосования зарубежные журналисты.