Как прошел старт референдума по АЭС в Астане
Сегодня, 12:47
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Сегодня, 12:47Сегодня, 12:47
104Фото: Арман Мухатов
Как жители Астаны воспользовались своим правом голоса на референдуме по строительству АЭС до обеда? Журналисты BaigeNews.kz узнали насколько были активны люди. Не обошлось и без переодеваний. В нашем специальном репортаже расскажем, кто из политиков проголосовал до обеда и, что думают о процессе голосования зарубежные журналисты.
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