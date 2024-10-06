  • 6 Октября, 13:24
  • BAIGENEWS

Как прошел старт референдума по АЭС в Астане

Сегодня, 12:47
АВТОР
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Арман Мухатов Сегодня, 12:47
Сегодня, 12:47
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Фото: Арман Мухатов

Как жители Астаны воспользовались своим правом голоса на референдуме по строительству АЭС до обеда? Журналисты BaigeNews.kz узнали насколько были активны люди. Не обошлось и без переодеваний. В нашем специальном репортаже расскажем, кто из политиков проголосовал до обеда и, что думают о процессе голосования зарубежные журналисты. 

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