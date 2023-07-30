Как прошел гранд-финал Super Bol 2.0 в Астане

Фото: Instagram / superbol.kz

На стадионе "Астана-Арена" прошёл гранд-финал футбольного проекта Super Bol 2.0. В матче встретились команды Super Bol и QJ League, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Матч закончился со счетом 6:1 в пользу QJ League.

Super Bol — это реалити-шоу, направленное на поиск талантов среди юношей в возрасте от 16 до 23 лет. Лучших игроков подпишут команды КПЛ и первой лиги Казахстана.

С 4 по 30 мая скауты и тренеры проекта объездили 14 городов Казахстана. В кастинге приняли участие более 16 тысяч кандидатов. По результатам были выбраны 50 лучших. 25 из них отправились на базу футбольного клуба "Кайрат" в Бесагаше, другие 25 участников — остались в резерве.

По условиям проекта, после каждой контрольной игры тренерский штаб на места выбывших приглашал участников из резервного списка.

Главным тренером проекта стал Евгений Яровенко – единственный в стране олимпийский чемпион по футболу. Гранд-финал социального футбольного проекта судил легендарный арбитр Равшан Ирматов из Узбекистана. Он 11 раз судил матчи чемпионатов мира и по этому показателю является мировым рекордсменом.

На эту игру приехали около 20 зарубежных скаутов ведущих европейских, азиатских, казахстанских клубов и суперзвезда мирового футбола Джей-Джей Окоча, выступавший за клубы ПСЖ, "Айнтрахт", "Фенербахче" и английскую премьер-лигу.

Также поддержать юных спортсменов приехали министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, известный боксер Серик Сапиев, председатель Freedom Holding Corporation Тимур Турлов.