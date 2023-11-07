Как происходит процедура оформления посмертного донорства в Казахстане

Сегодня в листе ожидания на трансплантацию донорских органов в Казахстане стоят около 4000 человек, из них 112 — дети. Всего, с 2012 года, когда в республике было впервые успешно пересажено донорское сердце, врачи провели более 2 400 операций по трансплантации органов. А в этом году благодаря органам пятерых посмертных доноров были спасены жизни двенадцати казахстанцев, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Сауле Шайсултанова признает, что в Казахстане серьезная проблема с посмертным донорством. Казахстанцы не готовы отдавать свои органы после смерти.

"Каждый казахстанец имеет право при жизни оставить согласие либо отказ от посмертного донорства. Однако в этом регистре зарегистрировано крайне мало людей. Поэтому мы разговариваем с родными пациента, у которого констатирована гибель головного мозга, о том, что он мог бы стать донором органов и спасти тем самым несколько человеческих жизней", - сетует Сауле Шайсултанова.

Она отмечает, что чаще всего граждане отказываются от донорства. Причем отказы в большинстве своем немотивированные.

"Но я думаю это связано, во-первых, с тем, что при жизни люди не обсуждают между собой тему посмертного донорства. Во-вторых, в таких ситуациях родные близкого не могут осмелиться самостоятельно распоряжаться телом и органами близкого человека. Это конечно затрудняет нашу работу", - говорит координатор.

Стоит отметить, что отказаться или согласиться стать посмертным донором органов прижизненно можно двумя способами: обратиться в поликлинику по месту прикрепления; зарегистрировать свое волеизъявление на сайте электронного правительства.

При этом в заявлении можно разрешить использовать все органы либо только определенные. Свое решение о донорстве можно менять, и делать это можно неограниченное количество раз.

Информация о том, кто зарегистрировал согласие или отказ, закрыта. К этой базе имеют доступ только три республиканских трансплантационных координатора и только после смерти человека.

Сегодня в республике функционирует семь трансплантационных центров в четырех городах республики: Астане, Алматы, Шымкенте и Актобе. Есть и так называемые, донорские стационары по всей стране, работают также стационарные и региональные координаторы.

"Когда в донорском стационаре появляется пациент, у которого выявлена смерть мозга, начинается сложный процесс подготовки. В первую очередь врачебная комиссия должна подтвердить смерть мозга. В течение суток каждые три часа проводятся специальные тесты, обследования, чтобы ее подтвердить", — рассказала директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг.

Еще один важный пункт в этом процессе – проверка информации о волеизъявлении человека – оставил ли он отказ или согласие на донорство. Если таковой информации нет, то координаторы связываются с близкими потенциального донора для получения согласия на изъятие органов. В случае, если оно получено, то проводится подготовка донора, обследование на пригодность органов для трансплантации.

"Важно понимать, что при гибели мозга, работа внутренних органов человека начинает угасать. Поэтому крайне важно правильно вести, кондиционировать донора, чтобы сохранить пригодность органов для трансплантации. Параллельно производятся обследование на исключение возможных инфекций, патологий, проверяется здоровье внутренних органов. Если выявляется что-то негативное в здоровье потенциального донора, то трансплантация становится невозможной.

Если же все хорошо – согласие получено и комиссия дает заключение, что донор приемлем, мы оповещаем трансплантационные центры и организуем процесс изъятия и перевозки органов", — пояснила Сауле Шайсултанова.

Трансплантация донорских органов — процесс трудоемкий, в который вовлечены не только донор, реципиент и врачи. Успех каждой такой операции зависит от слаженной работы и четкой координации между медицинскими учреждениями, санавиацией, полицией и другими специальными службами.

По словам руководителя Центра по координации трансплантации, сегодня в листе ожидания зарегистрировано 3 919 человек, среди них 113 детей. Больше всего люди нуждаются в почках – 3482 взрослых и 92 ребенка, в печени – 167 взрослых и 11 детей, сердце – 139 взрослых и 7 детей.

"Хочу подчеркнуть, что лист ожидания – это не очередь. Это, скорее, некий список людей, которые нуждаются в трансплантации. Когда появляется потенциальный донор, его данные вбиваются в автоматизированную систему, которая сама отбирает по определенным критериям реципиентов для этого донорского органа. Неважно сколько времени человек стоит в листе ожидания, неважны возраст или статус – приоритетов нет ни у кого. Главное – орган должен подходить по определенным медицинским критериям", — говорит эксперт.

Как бы то ни было, продвижение в этом списке идет очень медленно. Во-первых, сообщения из донорских стационаров приходят крайне редко. Во-вторых, в 90-95% случаев родные потенциальных доноров отказываются давать разрешение на изъятие органов.

А вот за рубежом практика посмертного донорства выглядит иначе. По словам Сауле Шайсултановой, в странах, где трансплантации проводятся несколько десятилетий, к вопросу трупного донорства подходят более осознанно и позитивно.

"Скажем, в США трансплантации проводятся порядка 55 лет и там процент посмертного донорства высок и согласие на него граждане дают добровольно, осознанно. В нашей же стране трансплантации проводятся с 2012 года, и естественно мы сейчас находимся в процессе развития. Надо признать, что сознание людей еще не совсем готово к принятию решения о посмертном донорстве. Мы работаем над этим, стараемся повысить знания людей. В тех же Соединенных штатах Америки или странах Европы проще к этому относятся, так как есть понимание, что человек после смерти может спасти жизни нескольким своим согражданам. И наши люди однажды придут к пониманию этого вопроса", — считает директор Республиканского центра по координации трансплантации.

Она добавила также, что по рекомендации ВОЗ каждое государство должно быть самостоятельным в вопросе донорства.

"Я встречалась с очень многими пациентами, которые нуждаются в донорских органах и долгое время стоят в листе ожидания. Без нашей помощи им никто не поможет. Мы должны понимать, что ни одна из зарубежных стран нам в этом не поможет. Только мы сами можем помочь себе", — говорит Сауле Шайсултанова.

Согласно Кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", донором может быть живой человек (прижизненный донор) и умерший (посмертный донор).

Посмертным донором может стать любой человек, достигший совершеннолетия, которому констатирована необратимая гибель головного мозга, органы и ткани которого могут быть использованы для трансплантации реципиенту.

К слову, органы одного посмертного донора могут спасти жизни порядка 7 человек.