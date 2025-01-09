Депутат Мажилиса от фракции Общенациональной социал-демократической партии Ажар Сагандыкова ознакомилась с работой Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента и посетила несколько пожарных постов, передаёт BaigeNews.kz.

Встречи с населением Ажар Сагандыкова начала с посещения государственного учреждения "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ №9 города Шымкента", расположенного в микрорайоне "Нұрсәт-2". Его личный состав насчитывает 107 человек. Они работают в четыре смены. Пожарное депо полностью оснащено материально-техническими средствами.

Также мажилисвумен побывала на пожарных постах №3 и №5, побеседовала с пожарными.

"Работа пожарных частей налажена, имеются необходимые техника и оборудование. Однако для эффективной работы службы пожаротушения необходимо создание дополнительных постов. В этой связи руководством ДЧС совместно с акиматом рассматривается возможность открытия новых мобильных пунктов. Так, в отдалённых от центра населённых пунктах будут размещены не только пожарные команды, но и мобильные группы сотрудников станции скорой медицинской помощи и полиции, – сообщила Ажар Сагандыкова.

Депутат отметила, что одним из основных приоритетов государства является безопасность и спокойствие граждан. Она

поблагодарил сотрудников ДЧС, которые работают день и ночь защищая жизни и имущество людей.