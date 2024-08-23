Как проходит подготовка волонтёров к Всемирным играм кочевников в Астане

С 8 по 14 сентября в Астане пройдут пятые Всемирные игры кочевников. Организаторы находятся на финишной прямой. Состоялся заключительный этап обучающего семинара для координаторов и волонтёров Игр. Подробнее о том, как проходит подготовка к главному турниру по национальным видам спорта, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Отбор волонтёров

На заключительном обучающем семинаре для волонтёров подведены итоги подготовки и обсуждены финальные детали, касающиеся работы на предстоящих мероприятиях.

Руководитель отдела по работе с волонтёрами дирекции по подготовке и проведению Игр кочевников Бакдаулет Жандилдаев рассказал, что в результате тщательного отбора выбрали 1 300 волонтёров. Процесс проходил в несколько этапов, основными критериями стали знание иностранных языков и наличие опыта участия в подобных мероприятиях.

"Сегодня мы проводим обучение волонтёров и координаторов для Всемирных игр кочевников. В процессе участвуют специальные тренеры, которые обучают навыкам взаимодействия со зрителями и зарубежными гостями. Также организованы мотивационные встречи с волонтёрами, что, по нашему мнению, способствует созданию позитивного настроя и единой команды. Нам удалось выбрать 1 300 лучших волонтёров из более чем четырёх тысяч поданных заявок. Все избранные владеют тремя языками: казахским, английским и русским. Некоторые из них свободно говорят на арабском, китайском, польском, немецком и других языках", - поделился информацией Бакдаулет Жандилдаев.

Первоначально волонтёры подали свои заявки, после их проинформировали о задачах, которые предстоит выполнять в рамках Игр. Затем потенциальные участники прошли собеседования, имеющие решающее значение в отборе.

"Отбор волонтёров проводился с января по апрель. В начале процесса мы принимали заявки, а затем провели серию встреч в университетах и колледжах, где подробно объясняли требования к волонтёрам и те привилегии, которые им будут предложены. Позже, с апреля по май, состоялся второй этап – собеседования. В период с мая по июнь мы организовали обучение для всех потенциальных волонтёров, которое включало знакомство с Играми, а также с их историей и задачами. В настоящее время мы находимся на этапе обучения, где специальные тренеры обучают волонтёров по различным направлениям, включая визиты на места соревнований и в этноаул", - отметил Бакдаулет Жандилдаев.

Третий этап включает обучение волонтёров непосредственно на местах проведения соревнований.

"Волонтёры представляют практически все уголки страны. Есть 20 волонтёров из других стран, которые также приедут к началу Игр и будут знакомиться с объектами, подготовленными для мероприятия", - рассказал он.

По словам Бакдаулета Жандилдаева, к критериям отбора относились: возраст от 16 лет, знание иностранных языков и опыт волонтёрской деятельности. Участие в программе абсолютно бесплатное, ребята, которые пройдут отбор, получат все необходимые вещи, а также питание на время проведения Игр.

Волонтёры будут задействованы в различных направлениях: их работа будет включать встречу и проводы гостей и делегаций, сопровождение команд, а также организацию работы в гостиницах, где будут размещены приглашённые гости. Предусмотрена также работа в этноауле. Кроме того, планируется привлечение волонтёров для организации транспортировки и обеспечения безопасности на мероприятиях.

На обучение волонтёров предусмотрено отдельное финансирование. Организаторы не раскрыли точную сумму, но подчёркнуто, что она не превышает пяти миллионов тенге.

"Возможность проявить себя и учиться у лучших"

Один из волонтёров Игр - Бауыржан Кайратов, студент первого курса международного факультета МНУ. Он уже имеет опыт участия в международных мероприятиях, познакомился с Играми кочевников во время пребывания на конференции в Кыргызстане.

"Я провёл много времени, общаясь с участниками из разных стран, и именно там впервые услышал об Играх кочевников. Узнал о том, что для этого события была построена специальная арена, и это впечатлило меня. Я полностью осознаю значимость этих Игр — они способствуют обмену культурными ценностями и укреплению связей между народами," — поделился мыслями Бауыржан.

Он свободно говорит на четырёх языках и имеет опыт работы координатором и волонтёром.

"Моя главная задача — оказать помощь своей стране в организации этого масштабного спортивного события. Я чувствую огромную гордость за то, что могу быть частью такой важной инициативы," — добавил он.

В будущем Бауыржан планирует продолжить обучение за границей. Он уверен, что участие в международных мероприятиях, таких как Игры кочевников, значительно увеличит его шансы на поступление в выбранный университет.

Другим волонтёром на Играх кочевников будет 16-летний Гаван Улан, 11-классник. Узнав об Играх от своей мамы, которая участвует в соревнованиях по стрельбе из лука, он загорелся идеей более глубоко изучить кочевую культуру.

"Моя мама рассказала мне об этих Играх, и это вызвало у меня неподдельный интерес. Я с детства увлекаюсь кочевыми и традиционными играми. У нас дома даже есть асыки, также я научился кататься на лошади и стрелять из лука. Я решил стать волонтёром, чтобы раскрыть свой потенциал и стать более активным участником общества. Я настойчиво работаю над своими лидерскими качествами," — говорит он с энтузиазмом.

Гаван отметил, что ему очень нравится организация и подготовка к Играм.

"Я был приятно удивлён, когда увидел, как всё организовано. Нас постепенно вводят в атмосферу мероприятия," — добавляет юный волонтёр.

Камила Кайриденова также участвует в Играх кочевников в качестве волонтёра. Она является студенткой четвёртого курса Евразийского национального университета (факультет международных отношений), где изучает востоковедение. Камила отметила, что волонтерская работа напрямую связана с её специальностью. На мероприятии ожидается присутствие представителей около 100 стран, и это создаёт уникальные возможности для обмена опытом.

"Я всегда мечтала участвовать в таком масштабном событии — это возможность не только проявить себя, но и учиться у лучших," — говорит Камила.

Она уже имела опыт участия в международных мероприятиях, например, в качестве ассистента на саммите ШОС, что вдохновило её больше заниматься организацией подобных событий.

"Ранее я в основном трудилась над социальными проектами, такими как помощь домам престарелых. Это событие представляет собой совершенно другой уровень и направленность. Здесь всё организовано на высоком уровне, и это большая ответственность. Я люблю устанавливать новые связи и расширять свои горизонты знаний," — делится своими впечатлениями Камила.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова