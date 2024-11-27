Как проходит отбор кандидатов на службу в Нацгвардию

Ежегодно в ряды Нацгвардии Казахстана призывается порядка 13 тысяч новобранцев. В задачи гвардейцев входит защита стратегических объектов, поддержание порядка на крупнейших международных мероприятиях, проводимых в стране.

Какие требования предъявляют к кандидатам на службу, и как проходят их армейские будни? Подробнее в фоторепортаже корреспондента BaigeNews.kz.

Кто попадает в элиту

Призыв в Нацгвардию — это строгий процесс, где каждая деталь имеет значение. В первую очередь, на службу принимают граждан Казахстана в возрасте от 18 до 27 лет, которые соответствуют требованиям как физической, так и психологической подготовленности.

Стандартные критерии — рост от 170 см, вес от 65 до 80 кг и успешное прохождение психологических тестов. Это необходимо для того, чтобы военнослужащие могли справляться с задачами по охране общественного порядка, обеспечению безопасности стратегических объектов и при необходимости ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Особое внимание уделяется спортивным достижениям кандидатов. Призеры соревнований по боксу, дзюдо, рукопашному бою и другим видам спорта, как правило, имеют приоритет.

"Спортсмены физически и морально готовы к службе, они привыкли к нагрузкам и стрессоустойчивые, что делает их идеальными кандидатами для службы в Нацгвардии", — поясняет подполковник Гали Кадыкенов.

Служба в Нацгвардии строго регламентирована. Каждый день — это слаженная работа, дисциплина и внимание к деталям.

Подъем в 8:30, зарядка, завтрак и тренировки — так начинается день солдата. Вечером они несут службу на стратегических объектах и важных мероприятиях. Одной из таких задач была охрана порядка на саммитах ОДКБ и ШОС, а также Играх кочевников, прошедших в Астане.

"Распорядок дня чётко сбалансирован, чтобы поддерживать физическую форму солдат и обеспечить их готовность к любым вызовам", — отмечает подполковник Кадыкенов.

Важно, что каждому солдату назначается куратор, который следит за его состоянием, поддерживает моральный дух и помогает преодолевать сложности службы.

Рацион солдат тщательно продуман. Он включает 48 наименований продуктов, таких как мясо, рыба, молочные продукты и овощи. Суточная калорийность составляет 4500 ккал, чтобы поддерживать солдат в хорошей форме. Каждый месяц для них готовят традиционное казахское блюдо — бешбармак.

Пример образцового солдата

Рядовой Андрей Зимин призван из Алматы. За отличную службу получил сертификат на бесплатное обучение в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. Андрей планирует поступить на факультет программирования.

"Чтобы стать образцовым солдатом, нужно быть дисциплинированным, физически подготовленным и уметь работать с людьми в любых ситуациях. На службе учат сохранять спокойствие и вежливость, даже когда ситуация напряженная", — делится Зимин.

Он участвовал в ликвидации последствий паводков в Петропавловске и обеспечении правопорядка в Атырау. Одним из значительных достижений Андрея Зимина стало задержание группы злоумышленников, занимающихся распространением запрещенных веществ.

Для солдат Нацгвардии служба, не только долг, но и уникальная школа жизни. Каждый, кто проходит службу, выходит из армии более зрелым, уверенным в себе и готовым к любым вызовам. После завершения службы военнослужащие имеют шанс продолжить карьеру в государственных и правоохранительных структурах, таких как Комитет национальной безопасности, Служба государственной охраны и Министерство внутренних дел.

Фото: Арман Мухатов.