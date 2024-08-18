Как программа реновации изменит облик Кокшетау

Кокшетау переживает период активной застройки; вместе с тем, в разных микрорайонах города то и дело встречаются ветхие лачуги. Часть из них хозяевами заброшена, в других люди продолжают жить – ждут сноса и выдачи квартиры в современной многоэтажке. Сегодня местные власти хотят снести 150 самых старых из них, с вконец изношенной инфраструктурой, создать собственный квартирный резерв, а также сократить очереди на жильё. Для этого они откорректировали программу реновации жилищного фонда и создали для её исполнения специальную организацию, опыт которой в будущем "перенесут" на всю Акмолинскую область. Подробности в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Почему не все мечтают покинуть свои лачуги?

В Кокшетау реализуют очередной этап программы реновации жилищного фонда, он – до 2026 года. В первую очередь, в городе планируется снести 150 домов. Это самые ветхие, с изношенной инфраструктурой. Реновацию будут проводить локально, по районам. Так, например, на участке улиц Уалиханова, Быковского, Саина и Гоголя планируется снести 75 домов, в том числе 12 двух- и 62 одноэтажных. В общей сложности это 355 квартир. Здесь возведут 15 многоэтажек, куда заселятся около тысячи кокшетауских семей.

На первом этапе, как пояснили в акимате Акмолинской области, предусмотрено 700 миллионов – по 350 из областного и городского бюджетов – для выкупа 48 квартир. В них планируется переселить жильцов шести домов.

"Мы сносим этот "пятачок" – шесть домов, выкупаем их у хозяев, отдаём застройщику. Он будет строить здесь по генплану, с учётом обязательных требований по благоустройству, то есть чтобы были сквер, детские и спортивные площадки и так далее. После завершения строительства застройщик отдаёт уже эти 48 квартир нам, это наша собственность. И передаём собственникам, чьи ветхие дома попали под реновацию – в чистовой отделке, равнозначные по площади", – пояснили в областном акимате.

Отметим, что в рамках программы предусматривается улучшение жилищных условий, в том числе за счёт собственных средств владельцев жилья, которые имеют намерение увеличить количество комнат, нежели было у них прежде.

На сегодня уже достоверно на выкупе 24 дома, их хозяева согласны на выкуп. Впрочем, есть и такие, кто не хочет расставаться с полуобвалившимся, но таким милым и дорогим сердцу жильём.

Фото; Асель Турар

Какие условия ставят застройщикам

Итак, 48 квартир станут первым резервом акимата. Со временем планируется создать полноценный, развитый жилой фонд, откуда при поэтапном строительстве будут выдаваться квартиры для собственников, чьи дома попали под программу реновации.

"Реновация позволит создать новые социальные объекты – чтобы всё было в шаговой доступности. Как видим, в Плане детальной планировки предусмотрено строительство детского сада на 280 мест, новые зелёные зоны, новое дорожное полотно. То есть предполагается обустройство новой городской среды, и на месте старых ветхих жилищ будут возводиться новые микрорайоны. Ведь конечная цель программы – улучшение качества жизни населения", – отметил, в свою очередь, заместитель руководителя управления строительства Акмолинской области Азамат Байкуанышев.

Таким образом, речь идёт о двух способах обновления жилищного фонд – выкуп и застройка. Для эффективного исполнения реновации в Акмолинской области предусмотрели создание уполномоченной организации, которая будет заниматься этой программой и в последующем масштабировать опыт – с города на весь регион.

"Второй путь – когда застройщик сам уже непосредственно договаривается с жителями, предоставляет им квартиру. А далее с нашего одобрения на месте ветхих будут возводиться многоэтажки. При этом мы ставим перед строительными компаниями условия по комфортности – качеству квартир, далее – инфраструктура (свет, вода, дороги и т.д.), благоустройству на придворовых территориях (площадки, озеленение). Так, благодаря менее затратным для бюджета проектам мы сможем обновлять жилой фонд", – пояснили в акимате области.

Ожидается, что новые подходы позволят "двигать" очередь за жильём для социально уязвимых категорий в разы быстрее. Так, если за пять лет в Акмолинской области очередникам предоставили 2 160 квартир, то в этом году в планах превысить этот пятилетний показатель. Причём строительство уже сегодня ведётся в разных регионах области – Бурабайском, Зерендинском, городе Косшы и других. Квартиры в новых домах акимат будет выкупать как товар.

"Если бы мы объявлялись как тендер, на это ушло бы два-три года. А так в этом году планируем по этому механизму 841 квартиру выкупить – на сегодня уже двести с лишним выкупили. Работу продолжаем. При этом, повторимся, тавим застройщикам условия по комфортности. Добавлю, что этот механизм оживляет и местный строительный бизнес, где выигрывают не крупные компании-монополисты из других регионов, а местные", – дополнили в местном исполнительном органе.

Набережная: "Учтём негативный опыт и замечания"

Стоит отметить, сегодня в Кокшетау реализуются сразу несколько крупных инвестиционных проектов, которые кардинально изменят облик города к лучшему. Например, здесь строят дорогу вдоль озера Копа. К слову. В этот проект входит и благоустройство набережной, которая стала самым популярным местом. Подрядчик обещает сделать его интересным для посетителей не только летом, но и зимой, учесть интересы граждан всех возрастов. Планируется создать современные велосипедные, пешеходные, беговые дорожки протяжённостью более 2 км, просторные тротуары, футбольное поле, спортивные, воркаут- и детские площадки.

Детский отдых, уверяют в компании, будет доступным и качественным одновременно. Будут мост, современная скейт-площадка для молодёжи, амфитеатр вместимостью 200 человек со своей сценой.

Власти же обещают учесть негативный опыт строительства набережной, а также замечаний местных жителей. Сдать набережную обещают уже к концу года.

Напомним, строительство набережной в Кокшетау обошлось республиканской казне в 1,5 млрд тенге, строили её в период пандемии, накануне запланированного Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Проект получился красивым если не считать многочисленных недоработок в виде ненадёжных пирсов, слетевшей во многих местах брусчатки, провалившегося кое-где асфальта и прочего. Неполадки устраняются по сей день…

В областном центре появилась новое уютное местечко – Аллея рыбака. Она расположилась вдоль реки Кылшакты – от автомобильного моста по улице Абая до пешеходного по Сулейменова. Фотозона, 12 светодиодных фонарей, они, кстати, работают на солнечных батареях, качели и лавочки – всё это установили здесь за счёт спонсоров. Впрочем, это можно сказать о проекте в целом. Приятно и полезно территорию дополняют свежие саженцы дикой яблони.



