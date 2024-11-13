Как профессия электрик стала призванием

Николай Поморцев более 30 лет работает электриком, из них 20 лет обслуживает населённые пункты Алматинской области. В интервью BaigeNews.kz он поделился своей профессиональной историей.

Николай Владимирович родился в российском городе Кемерово. В Казахстан попал в 1963 году, когда его родители приехали в Целиноград (ныне Астана) осваивать целину. Потом его семье приходилось переезжать из одной деревни в другую, в итоге они остались в Алматинской области в посёлке ГРЭС (ныне Отеген-батыр). Образование в сфере электрификации сельского хозяйства Николай Владимирович получил в России и уже после окончания Саратовского сельскохозяйственного института (сейчас – Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова) первые 10 лет работал электриком на разных предприятиях и в России, и в Казахстане. После вернулся в посёлок в нескольких километрах от Алматы, где сейчас он работает электриком при местном акимате.

- Какие именно населённые пункты Вы обслуживаете сейчас и в чём заключается ваша работа?

- Сейчас я обслуживаю посёлок Отеген-Батыр, являющийся центром Илийского района Алматинской области, а также село Кенена Азербаева (ранее назывался Покровка). Пять лет назад обслуживал весь Илийский район, а туда входили 23 населённых пункта. Но потом были тендера, которые разобрали. И остались в моём поле зрения только два посёлка, самый крупный из них – Отеген-Батыр, иногда приходится выезжать в Байсерке, когда жители просят помощь в обслуживании. В общей сложности мы обслуживаем около 80 километров линий электросетей и примерно 2500 светильников.

Я занимаюсь ремонтом или заменой лампочек, светильников. Раньше мы меняли только лампочки, а сейчас современные светильники полностью можно заменить. Небольшое количество времени занимает объехать каждый столб со светильником и заменить нерабочий на новый. Раньше лапочки были СРЛ-ки на 150-200 вольт, их замена обходилась дешевле, но их хватало ненадолго, то есть работали они малоэффективно. Сейчас же в основном используются диодные лампы, которые имеют ряд преимуществ: во-первых, очень красиво горят – эффективность освещения выше прежних ламп, во-вторых, более долгосрочны в использовании, поэтому для бюджета они более экономичны, правда приходится менять не только лампочку, а весь светильник.

- Чем Вас привлекает ваша работа, что мотивирует?

- Моя работа интересна тем, что знакомишься с людьми и знаешь, кто и где живёт. В каждом ауле, на каждой улице у меня есть свои информаторы, что порой очень помогает в работе. Если у них что-то не горит, не работает, они звонят и информируют меня. Таким образом сразу можно собрать информацию и когда выделят деньги, уже знаешь, сколько нужно закупить оборудования, лампочек, кому и что нужно починить. Можно за день-два проработать все проблемные объекты. Через два дня те же знакомые звонят с благодарностью, что всё работает. Моя работа мне не кажется сложной – я доволен, когда довольны жители. Это моё призвание, здесь я чувствую себя на своём месте.

- А с какими проблемами приходится сталкиваться в работе?

- В начале трудового пути все так или иначе сталкиваются с проблемами, но у меня уже такой стаж, что проблемы обходят меня стороной (смеётся). В целом профессия электрика связана с высокими рисками для здоровья и жизни, особенно если не соблюдаются правила безопасности. Это могут быть пожары, поражения электрическим током, аварийные ситуации. Часто эти риски возрастают из-за нехватки профессиональных стандартов и слабого контроля за безопасностью. Поэтому тут очень важен контроль.

- Есть ли нехватка кадров в Вашей сфере или другие проблемы?

- По стране существует нехватка квалифицированных кадров, но к нашему району это не относится, тут мы справляемся со всем. В целом в Казахстане, как и во многих других странах, существует проблема нехватки квалифицированных специалистов в области электротехники. Это связано с устареванием образовательных программ, недостаточной модернизацией учебных заведений и нехваткой практических занятий. Электрики часто сталкиваются с трудностью выполнения задач, связанных с новым оборудованием, из-за отсутствия соответствующего обучения и опыта.

Важно сказать про низкие зарплаты и трудовые условия. Откровенно говоря, часто зарплаты электриков не соответствуют их квалификации и ответственности, особенно в малых и средних городах, областях или аулах. Условия труда могут быть тяжёлыми, например, работа на высоте, в ограниченных пространствах, в ночные смены и в экстремальных погодных условиях. Мне часто приходится работать в экстремальных условиях, но опыт позволяет избежать опасностей.

Начинающие электрики сталкиваются с ограниченными возможностями для карьерного роста. Мало кто из молодых людей считает профессию электрика перспективной, что снижает интерес к обучению и освоению этой специальности.

Молодые люди не выбирают её по нескольким причинам. Во-первых, сейчас профессии в области технологий и инженерии часто воспринимаются как менее престижные, чем работа в сфере информационных технологий или бизнеса. А молодёжь хочет высокие зарплаты и возможность карьерного роста в более "модных" и "чистых" сферах. Во-вторых, молодёжь не понимает, какие возможности открывает профессия электрика и её перспективы. Недостаток информации и правильной пропаганды профессии ведёт к тому, что многие не рассматривают её как вариант. В-третьих, эта профессия не из лёгких, она требует специфических знаний, навыков и готовности работать в сложных условиях, не все молодые люди готовы к такой нагрузке. В-четвёртых, электрики часто работают в сложных условиях: на высоте, в подземных помещениях, экстремальных погодных условиях и в ночные смены, а молодёжь сегодня выбирает комфорт за чашкой чая в кафе или за компьютером, сидя на диване.

- Президент Казахстана 2025 год объявил Годом рабочих профессий. Он заявил, что в стране нужно преодолеть острую нехватку отраслевых специалистов. Что на Ваш взгляд для этого нужно сделать?

- Тут можно выделить как минимум четыре важных аспекта. Во-первых, нужно обновить образовательные программы, вводить больше практических занятий и стажировок на реальных объектах. В любой сфере важнейшим всегда является качественное образование, получение качественных знаний. Также стоит развивать программы повышения квалификации и переподготовки для тех, кто уже работает в этой области. Во-вторых, нужно для таких социально значимых нужных профессий повысить заработную плату, важны и лучшие условия труда, создание специальных льгот и социальных гарантий для работников в этой отрасли (например, льготы на жильё или транспорт). Стоит также активно работать над тем, чтобы профессия стала более престижной и привлекала внимание молодёжи. В-третьих, важно развивать и модернизировать инфраструктуру в области энергетики и электротехники, это создаст новые рабочие места и поможет привлекать специалистов в эту область. В-четвёртых, можно повысить роль электриков в социальной сфере, то есть могут играть важную роль в обеспечении социальной инфраструктуры, например, в ремонте и обслуживании систем электроснабжения в больницах, школах, жилых домах и других социальных объектах. Признание этой роли на государственном уровне поможет повысить интерес молодёжи к профессии.

Также важна работа с молодёжью через современные информационные каналы, чтобы показать, какие карьерные возможности и стабильность она может предоставить в будущем.

- Спасибо за интервью, желаем Вам доброго здоровья и успехов в работе!