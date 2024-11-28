Как продвигается строительство железнодорожной ветки в обход Алматы

В компании КТЖ сообщили, что строительство обводной ветки в обход железнодорожного узла станции Алматы находится в активной фазе, передаёт BaigeNews.kz.

Почти на 80 процентов завершены земляные работы, отсыпано свыше пяти миллионов кубометров земполотна. Подготовлено к укладке 56 километров рельсошпальной решётки.

Установлены 33 водопропускные конструкции, возведено три моста.

В строительстве железной дороги задействовано около 600 человек и 234 единицы техники.