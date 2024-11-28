Как привить казахстанским детям привычки здорового питания

В Алматы ученики с первого по четвёртый классы уже второй год имеют возможность бесплатно питаться в школьных столовых. Также бесплатными обедами обеспечены школьники с 5 по 11 класс из семей, которые относятся к социально-уязвимой категории населения. По официальным данным, бесплатным питанием охвачено около 134 тысяч детей.

При этом повара школьных столовых констатируют: ежедневно они вынуждены утилизировать 56% еды, поскольку дети её оставляют на тарелках. При опросе ученики часто отвечают, что блюда – невкусные. Почему так происходит и как приучить детей есть полезную пищу, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Депутат маслихата Алматы Карашаш Джузеева рассказала, что в ходе мониторинга выявлено много моментов, которые необходимо исправить.

"Главная рекомендация – снижение коррупционных рисков при выборе поставщиков и предпринимателей, устранение неконкурентоспособных условий. Несмотря на то, что идёт подушевое финансирование, часто бывает, что выделяется бюджет условно на 100 человек, а в реальности там питаются меньше детей. Сейчас городские управления прорабатывают новые методики контроля, например, электронное фиксирование, чтобы закуп продуктов питания был на то количество детей, которое потребляет обеды", – сказала Карашаш Джузеева.

По её словам, школьным столовым было рекомендовано изменить меню.

"Во многих школах оно не менялось с советских времён. Насколько знаю, в двух школах Алматы внедряют шведские столы, стараются в рацион детей включать больше клетчатки, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов", – поделилась депутат маслихата.

Ещё одна проблема – качество продуктов питания в школьных столовых. Дело в том, что победителем тендера на организацию питания детей в школе признаётся поставщик, предложивший наиболее низкую цену. При этом закупаемые им продукты должны быть по нормативам безопасные, свежие, высокого качества. В результате складывается ситуация, когда предприниматели не всегда заинтересованы работать со школами.

"Это один из коррупционных рисков. Поставщики, чтобы выиграть этот тендер, выставляют минимальные условия, это понятно. А потом, забрав заказ, начинают просчитывать, на чём бы сэкономить. Отсюда "лишние" дети, приписки, отписки и так далее. Этот вопрос сейчас поднимается, в том числе в госорганах, формируются предложения", – отметила Джузеева.

К сожалению, в мусорном контейнере школьных столовых чаще всего оказываются овощи и фрукты. Вместо такого полезного обеда дети идут в магазин вблизи школы и покупают чипсы, газировку и другие вредные продукты. В результате в Казахстане фиксируется рост неифекционных заболеваний у детей, а инсульты и проблемы сердечно-сосудистой системы резко молодеют. Усугубляет ситуацию тяжёлая экологическая ситуация в Алматы, что приводит к частой заболеваемости и случаям аллергии. Также имеется недостаток йода и клетчатки в рационе детей, снижение физической активности. Об этом рассказала заведующая кафедрой педиатрии с курсом неонатологии Казахстанского медицинского университета ВШОЗ Гульмира Алтынбаева.

Она привела статистику, согласно которой за последние 10 лет выросло число случаев ожирения среди детей и подростков. Причём, чем старше возрастная группа, тем больше доля страдающих метаболическим синдромом. В группе от 7 до 11 лет 20% детей с ожирением страдают метаболическим синдромом, а среди подростков от 12 до 17 лет уже 40% детей с ожирением поражает это заболевание. Также дети с ожирением поступают в стационары с метаболическими нарушениями сердечно-сосудистой системы.

Специалист по школьному питанию и нутрициолог Альмира Орлова убеждена, что полезная пища хотя бы в школе способна выправить ситуацию. Школьная еда может и должна быть вкусной, уверена Альмира, однако, чтобы заинтересовать ею детей, нужно поработать не только государству, учителям и поварам, но и родителям.

"Современный ребёнок ненавидит овощи, дети не съедают даже морковку в плове, не говоря уже о салатах и других продуктах, богатой клетчаткой. На мой взгляд, в Казахстане в увеличении доли клетчатки в рационе детей важна роль родителей. Я считаю, что очень важно на государственном уровне вести работу с родителями с того момента, когда малыш ещё в утробе матери. Нужно постоянно говорить о том, что залогом качественной жизни будет здоровое питание, на билбордах и так далее. Когда мы начинаем работать с родителями, мы встречаем небольшое сопротивление. Но когда объясняем риски, если не менять рацион ребёнка, они, конечно, начинают вникать больше в этот процесс. Второй этап – работа с детками. Тоже вначале непросто, но это можно делать. Например, внедрять уроки по здоровому питанию. Для этого достаточно привлечь учителя по химии, который сможет интересно на уровне бактерий в кишечнике объяснить, насколько сильно иммунитет ребёнка зависит от достаточного количества клетчатки в рационе в школе", – пояснила Альмира.

Разработанное ею меню, основанное на принципах здорового питания, внедрено в нескольких частных школах и детских садах Алматы. Для масштабного внедрения такого меню во всех школах нужно преодолеть ряд противоречий. Одно из них в том, что нынешняя мода на полезное питание с обилием клетчатки, безглютеновыми мучными изделиями без сахара вступает в некое противоречие с традиционной казахской кухней, где преобладают калорийные блюда – мучные изделия, мясо. Альмира Орлова, сама выросшая на казахской кухне, уверена, что ограничивать в потреблении национальных блюд детей не нужно только в том случае, если они будут после употребления калорийной пищи сжигать лишние калории.

"Касательно этнической казахской кухни: я поддерживаю наличие блюд в рационе, но только при соблюдении простого правила – съеденная еда должна покрываться большим количеством потраченных калорий, а также употребляться с салатами, клетчаткой. Я сама родом из Шымкента, выросла на мантах и бешбармаке, но при этом в школу я ходила пешком, убиралась дома – нас было четверо детей и каждый с первого класса был занят большим количеством физического труда, соответственно,был расход калорий. Сейчас у современных детей такой возможности нет, их возят родители на машинах, нет нужного уровня физической нагрузки – 45 минут в тренажёрном зале – дети чаще всего не получают, в том числе из-за гаджетов. Мне кажется, нужно уходить от романтизации бешбармака и мант только потому, что наши дети не двигаются так много", – полагает Альмира Орлова.

Педиатр Раушан Карычалова уверена, что противоречий никаких нет, и вопрос расходования калорий даже в нынешнее время решается просто.

"Я хочу встать на защиту нашего мяса, нашего теста. Я своим мамам всегда говорю о том, что мы должны есть те продукты, которые выращены на нашей земле. А калории сжечь – приучите детей мыть полы дома, например, не нанимайте домработниц. Я понимаю, что это всё веяние времени, но важно учитывать и эти моменты. Также считаю, что при разработке меню для детского питания нужно быть в контакте с Казахским институтом питания, у них есть свои научные разработки, инструменты, чтобы повлиять на питание в школе", – сказала она

Здоровая пища – удовольствие не из дешёвых. Например, в государственных школах Алматы одна порция стоит около 800 тенге, в одной из частных школ дневное меню одного школьника обходится в 2000 тенге. Более того, проблематично найти на рынке экологически чистые овощи и фрукты.

Тем не менее, специалисты уверены – менять пищевые привычки детей можно и нужно. Опыт внедрения вкусного полезного детского питания в частных школах Алматы показал, что результата можно достичь за несколько недель. Главное – желание взрослых и конкретные действия. Дети спустя указанное время перестают мечтать о вредных продуктах, а ждут новые кулинарные изыски в рамках правильного питания.