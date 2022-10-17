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Как приток мигрантов из России сказывается на экономике Казахстана
За год инфляция в Казахстане достигла 17,7 процента. Больше всего на неё повлиял рост цен на арендное жилье из-за массовой миграции россиян.
Влияет ли приток мигрантов на экономику Казахстана? Как релокация отразилась на рынке туризма и недвижимости? Эти вопросы корреспондент BaigeNews.kz обсудил с экспертами.
По данным МВД, с 21 сентября - дня объявления в России частичной мобилизации - в Казахстан въехало около 200 тысяч россиян. После 147 тысяч из них выехали.
Наплыв приезжих, что закономерно, наблюдается в приграничных регионах: Костанайской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Атырауской областях, а также в Астане и Алматы. Большинство россиян находятся в стране транзитом, задерживаясь не более чем на 90 дней. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН), необходимый для обращения в госорганы, открытия банковского счета, осуществления переводов и платежей, получили около 70 тысяч россиян.
По словам генерального директора Центра исследований прикладной экономики (Applied Economics Research Centre) Жаныбека Айгазина, посчитать эффект от того, как приток россиян сказывается на экономике Казахстана, можно будет только спустя некоторое время.
“Мы не знаем, сколько точно приезжих осталось у нас, так как трудно вычислить россиян, которые приехали из-за мобилизации. Мы можем судить только по заполненности отелей, квартир и гостевых домов. Поэтому пока нет точных данных о том, как миграция россиян сказывается на экономических показателях страны”, - сказал эксперт.
Что касается рынка труда, то конкуренция на нём растёт, так как зачастую в Казахстан приезжают высококвалифицированные специалисты с высшим образованием. Из тех, кто трудоустроился, самыми популярными оказались сферы услуг, IT, консалтинга, финансовых и инвестиционных услуг.
“Конечно, как работодатель я буду нанимать более высококвалифицированных людей. Хотя уровень зарплат у нас, естественно ниже, чем в больших городах России. Приезжают также редкие эксперты, которых у нас прост нет, хотя раньше мы думали, как привлечь таких специалистов. Большинство из них переехали в Алматы. С точки зрения рынка труда и мультикультурности это хорошо. В этом мы должны видеть больше позитива. Конкуренция хороша тем, что наши специалисты будут подтягиваться до более высокого уровня. Это стимул для постижения новых профессий и навыков”, - отметил Жаныбек Айгазин.
Всемирный банк в исследовании World Economic Outlook ухудшил прогноз роста мировой экономики, в том числе для ВВП Казахстана (с 2,9 до 2,5 процента в 2022 году), вследствие приближения рецессии производства новые рабочие места не открываются. По прогнозу банка в 2023 году ВВП в РК может вырасти на 4,4 процента.
“В основном к нам приезжают платёжеспособные люди, создающие дополнительный спрос на товары и услуги, так же как и на рынок жилья. С другой стороны Казахстан - это лишь транзитная точка. Многие приезжие уезжают дальше”, - сказал экономист.
Инфляция в Казахстане достигла 17,7 процента в годовом выражении. Больше всего на неё повлиял рост цен на арендное жилье. Также в Казахстане подорожали продукты питания (+22,2 процента в годовом выражении), непродовольственные товары (+17 процентов) и платные услуги (+12,3 процента).
Недвижимость
Только за сентябрь арендная плата за жильё в Казахстане в среднем выросла на 13,1 процента, а по сравнению с сентябрём прошлого года - на 40,7 процента. Больше всего ценник поднялся в Алмате и Астане, где с конца сентября цены на недвижимость выросли минимум в два раза.
На объявление о мобилизации в России моментально отреагировали и в приграничных регионах - Петропавловске, Актобе, Павлодаре, Уральске, Костанае, Атырау.
По словам советника президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нины Лукьяненко, повышение цен на недвижимость напрямую связано с релокацией россиян.
“На фоне информации о больших миграционных потоках из России, многие владельцы необоснованно подняли цены. Однако следует отметить, что ажиотаж был больше информационный, разогретый большинством СМИ, с гуляющими по соцсетям и мессенджерам картинками и различного рода шутками на эту тему”, - сказала Лукьяненко.
По словам эксперта, стоимость квартиры в Алматы зависит от района, площади, состояния жилплощади и её наполнения мебелью и техникой. На цену также влияет срок аренды, условия и способы оплаты.
В случае приезда россиян речь идёт о краткосрочной аренде. Многие из них использовали Казахстан как транзитную зону для дальнейших передвижений и не задержались в стране более чем на три недели.
“Поэтому говорить о том, что сильно подняли цены на аренду, некорректно. Да, были отдельные случаи, в которых владельцы недвижимости подняли стоимость, но это не коснулось рынка в целом. Люди, способные мыслить и анализировать, и использующие аренду как доходный бизнес, никаких резких шагов в отношении изменений условий аренды, как то: поднять цену, выселить арендаторов - не предприняли, что очень радует. Найти жильё на долгосрочной основе вполне возможно. Главное не спешить, не отправлять никаких преждевременных предоплат, чтобы не попасть в негативную ситуацию”, - объяснила эксперт.
Нина Лукьяненко добавила, что перегретый рынок аренды начал остывать. Ценники в объявлениях медленно поползли вниз. Согласно данным мониторинга цен на одной из ведущих рекламных площадок по недвижимости, за последнюю неделю, 5-12 октября, в семи городах Казахстана наметилась отрицательная динамика по стоимости недвижимости. Это Петропавловск, Актобе, Павлодар, Уральск, Астана, Костанай, Атырау. В среднем за неделю цены там снизились на 10 процентов.
“Цены на аренду, также как и на продажу – это часть экономических процессов, в последнее время очень сильно зависимы и от геополитической ситуации в мире. Поэтому ожидать снижения в ближайшее время точно не стоит. В долгосрочной перспективе цены будут расти в рамках инфляционных процессов”, - сказала специалист.
Сфера туризма
По данным Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов, в сентябре загрузка отелей выросла на 136 процентов. В среднем за год цены в Алматы повысились на 28-30 процентов. В некоторых случаях владельцы отелей подняли цену и на 200 процентов, желая получить за сутки в стандартном номере 234 тысячи тенге.
Как прогнозирует директор департамента реализации системных мер АО "НК "Kazakh Tourism" Тимур Кожубеков, к концу 2022 года количество туристов может достичь восьми миллионов человек, по сравнению с рекордным показателем 2021 года в 6,9 миллиона.
Из-за возрастающего спроса департамент планирует увеличить количество мест в гостиницах с 205 тысяч на данный момент до 220 тысяч к 2025 году. Для этого привлекут частных инвесторов. Что касается мер поддержки со стороны государства, то оно готово предоставить преференции, если инвестор вложит в проект не менее 200 тысяч МРП. Будут возмещаться расходы на строительство отелей в размере 10 процентов, обещано льготное кредитование.
По данным Бюро Национальной статистики, в первом полугодии средний показатель заполняемости отелей в Алматы составил 38,4 процента. С конца июня заполняемость выросла до 80 процентов, с августа - до 90 процентов. По словам заместителя директора Туристского информационного центра Visit Almaty Бауыржана Пазылхайыра, стоимость номеров в гостиницах не контролируются из-за отсутствия контролирующего органа.
Тимур Кожубеков считает, что урбанизация несёт большой плюс для Казахстана.
“Ведь рано или поздно туристы захотят путешествовать по Казахстану. Не только на отдых, но и за покупками туристы могут отправиться в города республиканского значения, и в приграничные территории. Для этого у нас есть потенциал!” - отметил он.
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