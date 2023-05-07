Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане

Фото: Минздрав РК

Операцию "Кесарево сечение", при которой малыш самостоятельно выбирается из матки наружу, начали практиковать казахстанские врачи, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Минздраве РК, впервые в Казахстане профессор кафедры акушерства и гинекологии НАО "Казахский Национальный медицинский университет им С.Д. Асфендиярова" Гульжанат Омарова и PhD – докторант А.И. Юлдашева разработали и внедрили модификацию "натурального" кесарева сечения.

"Авторская модификация "натурального" кесарево сечения не только соблюдает принципы биомеханизма физиологических родов, позволяя новорожденному "самостоятельно" выбраться из матки наружу, но и обеспечивает непосредственный ранний контакт родильницы с ребенком с первых минут его жизни: сразу после отсроченного рассечения пуповины и первые два часа после операции как при естественных родах", — объясняют медики.

Ранний контакт новорожденного с кожей матери обеспечивается хирургом путем его перекладывания на грудь матери через "окно", специально разработанное в операционном белье. Таким образом ребёнок минует контакт с медицинским персоналом, а мама уже во время операции находится в непосредственном контакте с малышом.

Рождение туловища новорожденного происходит при непосредственном участии роженицы, которая имитирует потуги.

"Среди преимуществ авторской модификации "натурального" кесарево сечения – это соблюдение принципов биомеханизма физиологических родов, совместное пребывание матери и ребенка с интраоперационного периода, первоначальный ранний контакт новорожденного и матери "кожа к коже", минуя акушерку и неонатолога, быстрая физиологическая адаптация новорожденного, — уточняют в Минздраве.

Модифицированную методику "натурального" кесарева сечения проводят в плановом порядке, на доношенном сроке, при одноплодной беременности и головном предлежании плода.

Авторы имеют патенты на модифицированное "натуральное" кесарево сечение и на специально разработанное операционное бельё для этой операции.

Отметим, метод "натурального" кесарева сечение был впервые разработан английскими специалистами для беременных с противопоказанием для естественных родов и внедрён в 2008 году в госпитале Королевы Шарлотты и Челси в Лондоне.