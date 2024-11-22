Как преобразилась пешеходная улица Панфилова в Алматы
Особое внимание было уделено озеленению и созданию живых уголков.
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В Алматы завершили ремонт на пешеходной улице Панфилова. Как преобразилось место отдыха, проверил аким города, передаёт BaigeNews.kz.
Благоустраивать участок между улицами Кабанбай батыра и Жибек Жолы начали в сентябре. Там местами потрескалась тротуарная плитка, пришли в негодность скамейки, система полива.
Как отметил в ходе рабочего объезда Алмалинского района аким мегаполиса Ерболат Досаев, данная улица является излюбленным местом горожан и гостей Алматы, поэтому при ремонте было уделено внимание каждой детали с точки зрения эстетичности и практичности.
Заменено две тысячи квадратных метров брусчатки, установлено 130 скамеек, две детские площадки, заменено 2,6 километра кабелей освещения и отремонтировано два сухих фонтана. Особое внимание было уделено озеленению и созданию живых уголков. Зелёная зона расширена на 20%.
"Данную территорию украсят более 13 тысяч кустарников и многолетников, таких как спирея японская, гортензия и много других растений. Мы уже высадили 39 новых деревьев: липа мелколистная, декоративные яблони и груши. Чтобы защитить посеянный газон от холода и птиц, мы прикрыли его шелухой какао бобов. Они идут как удобрение и дают приятный запах", - рассказала представитель подрядной организации Маргарита Балакирева.
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