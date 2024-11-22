Как преобразилась пешеходная улица Панфилова в Алматы

В Алматы завершили ремонт на пешеходной улице Панфилова. Как преобразилось место отдыха, проверил аким города, передаёт BaigeNews.kz.

Благоустраивать участок между улицами Кабанбай батыра и Жибек Жолы начали в сентябре. Там местами потрескалась тротуарная плитка, пришли в негодность скамейки, система полива.

Как отметил в ходе рабочего объезда Алмалинского района аким мегаполиса Ерболат Досаев, данная улица является излюбленным местом горожан и гостей Алматы, поэтому при ремонте было уделено внимание каждой детали с точки зрения эстетичности и практичности.

Заменено две тысячи квадратных метров брусчатки, установлено 130 скамеек, две детские площадки, заменено 2,6 километра кабелей освещения и отремонтировано два сухих фонтана. Особое внимание было уделено озеленению и созданию живых уголков. Зелёная зона расширена на 20%.