Как представлены женщины на выборах в Казахстане, рассказали в бюро ОБСЕ

Фото: gov.kz

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека поделилось промежуточным отчётом о своих наблюдениях за выборным процессом в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В организации обратили внимание на роль женщин в политике.

"Женщины хорошо представлены в судебной системе и избирательных комиссиях нижестоящего уровня. Женщины составляют 28,5 процента зарегистрированных кандидатов по партийным спискам и 19,5 процента кандидатом, баллотирующихся по одномандатным избирательным округам", — сообщается в отчёт бюро ОБСЕ.

Отмечается также, что кампании кандидатов, баллотирующихся согласно партийным спискам, могут финансироваться за счёт избирательного фонда их партий, в то время как кандидаты в рамках одномандатных избирательных округов финансируют свои кампании за счет собственных средств и пожертвований, а также могут пользоваться государственными субсидиями.

Напомним, выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты назначены на 19 марта. 18 февраля в 18:00 в Казахстане стартовала предвыборная агитация, которая продлится до полуночи 18 марта, после чего начнётся день тишины.