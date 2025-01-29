Казахстан — страна с богатой сырьевой базой, где значительную роль в экономике играет добывающая и перерабатывающая промышленность. Однако это сопровождается высоким уровнем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что оказывает негативное влияние на окружающую среду и здоровье населения. В последние годы предприятия страны начали активную работу по сокращению выбросов, внедряя новые технологии, следуя государственным программам и участвуя в международных экологических инициативах. В обзорном материале на BaigeNews.kz рассмотрим основные меры, предпринимаемые в этой области.

В 2021 году в Казахстане вступил в силу новый Экологический кодекс, который ужесточил требования к предприятиям, вводя механизм "наилучших доступных технологий" (НДТ). Компании, не соответствующие новым экологическим стандартам, обязаны платить повышенные экологические сборы. Одним из ключевых аспектов нового кодекса стало требование поэтапного внедрения автоматизированных систем мониторинга выбросов, что позволит отслеживать уровень загрязнения в режиме реального времени.

Минэкологии разработало программу по снижению выбросов парниковых газов, поставив цель к 2030 году уменьшить их объем на 15%. В рамках этой инициативы предприятиям предлагается внедрять технологии очистки выбросов, модернизировать оборудование и переходить на альтернативные источники энергии.

Инвестиции в возобновляемые источники энергии

Для уменьшения вредных выбросов Казахстан активно развивает возобновляемые источники энергии. За последние пять лет правительство привлекло более 2 миллиардов долларов инвестиций в проекты ВИЭ.

К 2030 году Казахстан планирует увеличить долю ВИЭ в общем энергобалансе страны до 15%.

Уже сегодня Казахстан имеет 130 объектов ВИЭ общей мощностью 2,4 ГВт.м.

В 2023 году введены в эксплуатацию 20 новых солнечных и ветряных электростанций, что позволило сократить выбросы углекислого газа (CO₂) на 11 миллионов тонн.

Уже действует крупнейший проект — ветроэлектростанция "Жанатас" мощностью 100 МВт, которая ежегодно позволяет снизить выбросы CO₂ на 260 тысяч тонн.

Казахстанские компании также внедряют собственные низкоуглеродные стратегии для сокращения выбросов.

"КазМунайГаз" — приняла стратегию, согласно которой к 2031 году выбросы парниковых газов снизятся на 15%. Для этого инвестируется 232 миллиона долларов в проекты по улавливанию углерода и энергоэффективности.

"Qarmet" — крупнейший металлургический комбинат страны. Реализует проект по модернизации доменных печей, что позволит снизить выбросы углерода на 1,6 миллиона тонн в год.

ERG разработала план по сокращению выбросов углерода на 20% к 2035 году, вкладывая более 300 миллионов долларов в экологические проекты.

Контроль за выбросами и цифровизация экологического мониторинга

Одна из важных инициатив Казахстана — внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов на предприятиях. Такие системы позволяют контролировать выбросы в режиме реального времени и оперативно принимать меры в случае превышения нормативов.

В 2023 году автоматизированные датчики были установлены на 250 крупных предприятиях страны.

В результате количество выявленных нарушений снизилось на 27% по сравнению с 2022 годом.

До конца 2025 года все предприятия 1-й категории (наиболее загрязняющие) будут обязаны подключиться к системе цифрового мониторинга.

Казахстан присоединился к Глобальной инициативе по сокращению выбросов метана (Global Methane Pledge), обязавшись снизить выбросы метана на 30% к 2030 году. В рамках этой программы уже проводится модернизация нефтегазового сектора, где утечка метана является одной из основных экологических проблем.

Также Казахстан активно сотрудничает с Европейским Союзом и ООН в области устойчивого развития. В 2023 году подписан меморандум с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о привлечении 1 миллиарда евро на проекты по декарбонизации промышленности.

Экологи и другие эксперты отмечают, что несмотря на это стране необходима дальнейшая модернизация угольных ТЭЦ, которые остаются основными источниками выбросов (около 80% электроэнергии в стране производится за счет угля).

Также нужно усилить контроль за нелегальными выбросами предприятий, особенно в регионах с высокой концентрацией промышленности (Караганда, Павлодар, Атырау).

В целом, Казахстан движется в направлении устойчивого развития, постепенно переходя к более чистым технологиям и снижая экологический след промышленности. Если запланированные меры будут выполнены, то уже к 2050 году страна может достичь углеродной нейтральности.