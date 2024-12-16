16 декабря казахстанцы отмечают День Независимости. Причём не только внутри Казахстана, но и за его пределами. Даже живя за рубежом, наши соотечественники об этом празднике помнят и подчёркивают его значимость.

За пределами Казахстана также организуются мероприятия, на которых казахстанцы собираются вместе, чтобы отпраздновать этот важный день. Они делятся воспоминаниями о родине, традициями и культурой, что помогает сохранить связь с историей и корнями. Такие встречи становятся не только праздником, но и возможностью для поддержки друг друга в жизни за границей. Подробнее об в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Праздновать День Независимости зарубежом начали ещё за неделю до этой даты. К примеру, в Ташкенте казахстанцев поздравили участники национального казахского танцевального клуба, который действует при поддержке фонда "Отандастар".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от "Отандастар қоры" КЕАҚ (@otandastar_qory)

Также с государственным праздником казахстанцев поздравила ассоциация казахстанцев, проживающих в Южной Корее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от "Отандастар қоры" КЕАҚ (@otandastar_qory)

Поздравления ко Дню Независимости пришли из Венгрии, где проживает казахская диаспора. Соотечественники пожелали процветания стране и напомнили о том, какой ценой была достигнута независимость Казахстана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от "Отандастар қоры" КЕАҚ (@otandastar_qory)

В Турции также прошли мероприятия ко Дню Независимости. Например, в Алании участницы танцевального коллектива исполнили казахский национальный танец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VUMBİLDİNG/ВАКУУМ/НАУЛИ/АЛАНИЯ🇹🇷 (@happy_womens_by_meruyert_)

В Москве казахстанская молодежь исполнила на домбре народные композиции. Для этого были выбраны главные достопримечательности столицы России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от "Отандастар қоры" КЕАҚ (@otandastar_qory)

В США в штате Вермонт талантливый карильонист в колледже Миддлбери Джордж Мэттью сыграл государственный гимн Казахстана. Его ассистенткой стала студентка из Казахстана, которая и попросила сыграть композицию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от U.S. Embassy to Kazakhstan (@usinkz)

Ранее казахстанцев с Днем Независимости поздравил Глава государства. В Астане прошел ретро-фестиваль, где 12 тысяч человек исполнили гимн Казахстана во время концерта.