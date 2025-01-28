Правительство Казахстана рассматривает меры по увеличению числа плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом рассказал заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге по итогам расширенного заседания Правительства, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, из 2,3 млн зарегистрированных налогоплательщиков в стране НДС уплачивают лишь 137 700. Однако из них платежи фактически поступают только от 88 тысяч, что составляет всего 4% от общего числа налогоплательщиков.

Основная причина такой ситуации – высокий порог по НДС. Сегодня он составляет 78 миллионов тенге. Для сравнения, во многих странах мира либо отсутствуют подобные пороги, либо они значительно ниже.

"Распространённый порог – это около 10 миллионов. У нас же порядка 80% малого и среднего бизнеса работает в обороте до 15 миллионов тенге. Поэтому мы предлагаем снизить порог до 15 миллионов тенге, чтобы не затронуть 80,7% бизнеса, но при этом привлечь дополнительно около 300 тысяч новых плательщиков НДС", – объяснил Жумангарин.

Вторая мера касается изменения специального налогового режима на основе розничного налога. Этот режим был создан для удобства бизнеса, занимающегося розничной торговлей, и предполагает уплату 4% с оборота без дополнительных обязательств. Однако со временем перечень ОКЭДов, подпадающих под этот режим, значительно расширился, включив обрабатывающую промышленность, строительные и монтажные работы, а также другие услуги, не связанные с розницей.