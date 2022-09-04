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Как пожарные борются с огнём в лесах Костанайской области – МЧС показало фото и видео
Пресс-служба МЧС РК опубликовала фото и видео из лесных массивов, где сейчас идёт работа по тушению крупного природного пожара, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 14:00 производится тушение в двух населённых пунктах, вдоль республиканской трассы М-36, а также на восьми участках лесной зоны.
В тушении пожара задействованы силы и средства 159 единиц техники, пять воздушных судов, пять пожарных поездов, 1332 человека личного состава.
С момента начало тушения пожара проведено 65 сбросов воды с вертолётов.
Производится тушение в населённых пунктах Аманкарагай, Лесное, Озерное.
Из Озерного, Аманкарагая, Калинино и Лесного эвакуирован 1841 человек. Людей разместили в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате, всех обеспечили питанием.
Открыта горячая линия МЧС, психолог оказывают экстренную психологическую помощь населению в эвакопункте Аулиекольского района.
В селе Новонеженка силами в/ч 52859 МЧС РК развернуто девять палаток для приёма пострадавшего населения.
Получили травмы, ожоги, отравления лёгкой и средней степени тяжести 10 человек, четверо из которых госпитализированы. При тушении пожара спасателями обнаружен труп мужчины 1935 года рождения.
Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.
Начиная с четырёх часов дня 3 сентября зарегистрирован переход пожара на жилые строения сел Озерное, Лесное, Аманкарагай, территорию Аманкарагайской нефтебазы. В итоге огнём уничтожено и повреждено 108 строений.
По данным РГП "Казгидромет", 4 сентября на территории Аулиекольского района Костанайской области сохранится высокая температура до 28 градусов, скорость ветра до девяти метров в секунду.
4 сентября в 6:50 из Алматы в Костанайскую область вылетели два вертолета МЧС с водосливными устройствами.
На данный момент в готовности находятся три воздушных судна Минобороны в Нур-Султане с водосливными устройствами.
Кроме того, в столице по инициативе депутатов мажилиса формируется колонна с гуманитарной помощью для пострадавших.
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