Как поздравляли женщин помощник Президента, вице-премьер и акимы

Фото: instagram.com/altay_kulginov_official/

Сегодня казахстанцы активно поздравляют прекрасную половину человечества с Международным женским днём. Руководители различных ведомств в этот день не стали исключением, передаёт BaigeNews.kz.

Заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов посетил центр социального обслуживания "Шарапат". Поздравил с праздником представительниц старшего поколения.

"В этом соццентре пожилые люди получают полный спектр услуг. У каждой женщины свой уникальный путь, каждая вносит свой вклад в развитие страны. По поручению Главы государства была принята новая Концепция семейной и гендерной политики. В нашей стране уделяется особое внимание реализации потенциала женщин, повышается доля женщин на руководящих должностях. Как отметил Президент, каждая женщина достойна быть счастливой в семье, успешной на работе, активной в обществе! Для этого создаются все условия.Поздравляю вас с праздником! Желаю крепкого здоровья, уюта в доме, процветания и достижений на профессиональном поприще", — написал Алтай Кульгинов в социальных сетях.

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Представительниц прекрасного пола поздравил и помощник Президента РК Асет Исекешев.

"Желаю вам вдохновения, здоровья, любви, радости и больше ярких моментов в жизни! Пусть каждый день будет наполнен счастьем и достижениями, а эта весна – началом новых свершений. Пусть сбудутся все сегодняшние пожелания! Дорогие женщины, представительницы прекрасного пола! Поздравляю вас с 8 марта! Вы дарите жизнь и наполняете ее смыслом. Вы востребованы во всех сферах, нет специальности, где вы не достигли бы успехов. Благодаря вашим знаниям и чуткому отношению к делу вы лечите наших граждан, обучаете детей, обеспечиваете бесперебойную работу объектов жизнедеятельности городов и регионов, ведёте бизнес, тем самым создаёте рабочие места", — написал Асет Исекешев.

Аким столицы Женис Касымбек также адресовал прекрасным дамам своё поздравление.

"Вы трудитесь в самых разных сферах, достигая больших успехов. У нас в столице проживает 1 млн 350 тыс. человек, из них больше половины это женщины. В сферах здравоохранения и образования трудятся свыше 30 тыс. женщин. В промышленных предприятиях работают более 100 тысяч женщин, 97 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса возглавляет прекрасная половина. Глава государства уделяет особое внимание мерам поддержки женщин, растёт доля женщин на руководящих должностях. Успехи нашей столицы неразрывно связаны с вами. Вы - символ тепла и красоты, семейных ценностей и благополучия. Вы создаёте уют в доме, воспитываете детей, строите карьеру, вносите неоценимый вклад в развитие нашего города. Без вас - не было бы нас! Желаю крепкого здоровья, реализации намеченных планов, процветания!", - написал Женис Касымбек в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жеңіс Қасымбек (@jenis_qasymbek)

Министр культуры и спорта Асхат Оралов выразил признательность коллегам-женщинам.

"Большое спасибо за ваш профессионализм и целеустремленность. Желаю вам всего наилучшего: успехов, здоровья, счастья и, конечно же, достижения всех поставленных целей! Роль женщины в развитии спорта, культуры и страны, в целом, крайне важна. Ни один наш успех, ни одно достижение невозможно представить без наших прекрасных коллег, наших матерей и сестер. Поэтому хочется не просто поздравить всех дам, но и особо отметить их труд, их вклад и их значимость как для нашего министерства, так и для всего казахстанского общества. Пусть в этот и во все остальные дни вас окружают любовь, радость, цветы, улыбки родных и близких", - отметил в своём сообщении Асхат Оралов.

Женщин в погодах поздравил с праздником глава МВД Марат Ахметжанов.

В ведомстве отмечают, что сегодня в органах внутренних дел страны работают более 11 тысяч женщин. Из них 612 занимают руководящие должности. В честь праздника за безупречную службу в канун праздника были награждены ряд сотрудниц.



Поздравления в адрес женщин, девушек, девочек и бабушек звучали во всех городах Казахстана. Представительниц прекрасного пола чествовали и градоначальники, например аким Павлодара Ержан Иманзаипов лично дарил цветы горожанкам на улице. Видео об этом он публиковал в Instagram.

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