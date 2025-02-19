По словам вице-министра национальной экономики Азамата Амрина, введение налога на строительство позволит вывести значительную часть сектора из тени, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Инфраструктурный сбор сейчас обсуждается. Окончательного решения по нему нет, но на мой взгляд, все-таки правильнее обложить НДС", - сказал вице-министр.

Азамат Амрин отметил, что объем ВВП Казахстана в 2023 году составил 135 трлн тенге, из которых 17,5% пришлось на теневую экономику - это около 20 трлн тенге. Среди отраслей с наибольшей долей теневого оборота Амрин выделил оптово-розничную торговлю, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение и образование.

"Сейчас наши крупные застройщики - не плательщики НДС. Те, у кого они покупают товары - санфаянс, плитку, линолеум, тоже без НДС. То есть строительный рынок находится в тени. Когда застройщик будет платить НДС, у него будет 16%, соответственно, он будет понимать, что если он в зачет не выстроит всех плательщиков, это будет налог с оборота. Чтобы вывести все это из тени, он будет у тех, у кого он покупает, выводить с тени", - пояснил Азамат Амрин.

При этом он отмечает, что рост цен на жилье неизбежен, но он не всегда напрямую связан с введением НДС.

"Цены растут и сейчас, даже без налога. Например, когда курс валют изменился, стоимость недвижимости тут же пошла вверх, хотя объективных предпосылок не было. Понятно, что бизнес воспользуется ситуацией и заложит новый налог в стоимость квадратного метра", - говорит эксперт.

По его оценкам, введение НДС приведет к дополнительному росту инфляции на 3%. В первую очередь подорожают непродовольственные товары, в том числе стройматериалы, что неизбежно скажется на конечной цене жилья. Однако, по мнению Амрина, это необходимый шаг для вывода строительного сектора из тени и повышения прозрачности рынка.