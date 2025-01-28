Увеличение ставки НДС безусловно повлияет на цены. Об этом сказал заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы пока не определились, какая будет ставка по НДС, - от 16% до 20%. Но это, безусловно, повлияет. В разных отраслях по-разному повлияет. Конечные потребители, безусловно, ощутят на себе повышение цены. И оно будет. И мы коридор инфляции считали, где-то увеличение может до 4,5% быть", - сказал Серик Жумангарин.

Это увеличение Правительство обещает нивелировать посредством увеличения адресной социальной помощи, индексации зарплат всех бюджетников, пенсий и пособий.

Ранее сообщалось, Правительство Казахстана готовит масштабную налоговую реформу, направленную на облегчение налогового бремени для бизнеса. Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о том, какой будет размер ставки НДС. К слову, правительство Казахстана рассматривает меры по увеличению числа плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС).