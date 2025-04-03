Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на зарубежные товары. Для Казахстана базовый тариф составит 27 процентов. Какие последствия это влечет для Казахстана? С чем связано решение главы Белого дома и как это повлияет на мировую экономику? Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

"Торговая война" президента США?

После вступления в должность Дональд Трамп незамедлительно приступил к реализации своих предвыборных обещаний. В начале 2025 года он подписал указ о прекращении всех программ, связанных с разнообразием, равенством и инклюзией в вооруженных силах США.

Кроме того, в конце января новый президент распорядился приостановить на 90 дней всю иностранную помощь, чтобы провести ее пересмотр.

Что касается экономики, то Трамп ввел "взаимные" таможенные пошлины на импорт товаров из множества стран, включая Евросоюз. Он объявил этот день "днем экономической независимости Америки".

Выступая в Белом дому с речью под названием "Сделаем Америку снова богатой", Трамп отметил, что страны, попавшие под действие новых тарифов, могут избежать пошлин, если перенесут производство в США.

Новые тарифы распространяются на импорт из различных стран: 20% для Евросоюза, 34% для Китая, 46% для Вьетнама, 32% для Тайваня, 24% для Японии, 25% для Южной Кореи, 36% для Таиланда, 31% для Швейцарии, 32% для Индонезии, 24% для Малайзии, 49% для Камбоджи, 10% для Великобритании и 30% для Южной Африки.

Казахстан получил тариф в 27%, что заметно выше по сравнению с соседними странами СНГ. Например, для большинства стран постсоветского пространства установлена базовая ставка в 10%. Отличилась только Молдова. К ней хотят применить торговую пошлину в размере 31%.

Решение Трампа в мире уже назвали "торговой войной". Например, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала решение президента США. Она считает, что это наносит серьезный удар по мировой экономике. По ее мнению, это приведет к усилению неопределённости и росту протекционизма. А эффект от решения почувствуют потребители по всему миру.

Как изменение отразится на Казахстане

В перечень пошлин попадают не все товары, есть исключения. Например, сырье в их числе. А как раз казахстанский экспорт в США в основном и составляют нефть сырая, уран, серебро, ферросплавы и другие. Это 92 процентов поставок Казахстана в США.

В 2024 год товарооборот Казахстана и США составил 4,2 млрд долл. Это на 4% выше показателей в 2023 году.

Экономист Расул Рысмамбетов отмечает, что США приняли решение о введении пошлин для защиты внутреннего рынка.

"Эти меры направлены на поддержку отечественного производителя. Например, США установили 25-процентные пошлины на товары из Южной Кореи, но значительная часть автомобилей, например, Hyundai уже производится на территории США. Таким образом, эти пошлины их практически не затронут. Президент США подчеркивает, что иностранным компаниям выгоднее инвестировать в американскую экономику и открывать производство в стране — тогда им не придется платить пошлины. США — это крупнейший рынок в мире, и власти стремятся увеличить объемы внутреннего производства и создать новые рабочие места", — поясняет эксперт.

По словам эксперта, Казахстан продает в США больше, чем закупает, поэтому введенные изменения затронули и нашу страну. В целом доля США в казахстанском товарообороте составляет всего 1%.

Фактически Трамп ввел пошлины для всех стран, чтобы избежать обвинений в предвзятости, поясняет эксперт.

Экономист Арман Бейсембаев считает, что "торговая война" Трампа направлена прежде всего в отношении Китая и Европы.

"Экспорт США в Китай составляет порядка 500–600 миллиардов долларов. Для сравнения, наш экспорт - всего два миллиарда. При этом Китай покупает у США меньше, чем продает. Трамп заявляет, что введенные пошлины должны исправить этот дисбаланс и снизить объем китайского экспорта в США. Совокупный экспорт США в Европе также составляет около 350–400 миллиардов долларов", - считает экономист.

На казахстанскую экономику изменения напрямую не окажут влияния. Так как кроме сырья Казахстан практически ничего не экспортирует в США. Однако они могут повлиять косвенно.

Эксперт напоминает, что Казахстан в экспорте зависим от Европы. Туда экспортируется казахстанская нефть. Казахстан также продает ее Китаю.

И поскольку экономика Казахстана во многом зависима от нефти, в случае снижения ее потребления, это может сказаться на отечественной экономики. То есть не исключается возможность возникновения профицита.

"Поскольку пошлины, введенные Трампом, в первую очередь направлены против Китая и Европы, эти регионы могут столкнуться с серьезными проблемами. Однако это не означает, что США сможет избежать последствий - трудности будут и у них. Разница лишь в том, что Америка готова с этим мириться", - говорит эксперт.

Китай, Европа, США составляют около 60 процентов мировой экономики. Страны производят огромное количество товаров. И в случае, если в экономике этих стран будут проблемы, введенные пошлины приведут к удорожанию продукции, инфляции.

"Первое последствие, возможно, инфляция. Это первое, что, возможно, мы почувствуем. Потому что, опять же, взаимные пошлины, и продукция может стать дороже. Естественно, она будет на нас отражаться, у нас тоже будет расти инфляция.

А второе последствие это то, что в результате могут начаться проблемы в экономиках", - говорит эксперт.

Будут ли изменения в политических взаимоотношениях стран

Политолог Талгат Калиев считает, что новый глава Белого дома проводит политику изоляционизма, как экономического, так и геополитического характера.

Трамп стремится к тому, что минимизировать затраты, которые не связаны напрямую с Америкой и не приносят стране очевидных экономических выгод. Также президент США стремится максимизировать прибыль государства.

Для того, что объяснить свою позицию Трамп использует и неоднозначные выражения, например решение о пошлинах называет "Днем освобождения".

"В целом, американская политика, вообще риторика американских политиков всегда отличается метафоричностью. Америке не от чего освобождаться, она и была свободной. Поэтому я думаю, что это просто фигура речи", - говорит политолог.

Изменение пошлин не повлияет на политические отношения между Казахстаном и США, считает эксперт. Политические отношения двух стран не имеют четко выраженных двусторонних векторов. США всегда рассматривал Казахстан как одного из ключевых партнеров в Центральной Азии, главным образом в контексте соседства с Китаем и Россией, а также с учетом значимой роли Казахстана на мировом нефтегазовом рынке.

"Я не ожидаю серьезных изменений в двусторонних отношениях. Во многом развитие ситуации будет зависеть от динамики отношений между США, Китаем и Россией. Например, США уже повысили пошлины на китайские товары более чем на 30 процентов, что может повлиять на глобальный экономический баланс. Китай, как крупнейшая экономика и мощный политический игрок, безусловно, отреагирует на эти меры", - заключает эксперт.

В Министерстве торговли и интеграции РК прокомментировали введение таможенных пошлин США.

Как говорится в официальном сообщении, "значительная часть казахстанского экспорта в США не подпадает под действие дополнительных тарифов, поскольку включена в перечень исключений, предусмотренный нормативными актами администрации США".