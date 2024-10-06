Как посол Палестины помог казахстанцам на референдуме

Чрезвычайный и Полномочный посол государства Палестина, дуайен дипломатического корпуса в РК Монтасер Абу Зейд рассказал корреспонденту BaigeNews.kz о том, как помог на одном из избирательных участков с решением возникшего вопроса.

Посол уже шестой раз участвует в качестве наблюдателя на подобных мероприятиях в Казахстане. По его словам, нынешний референдум проходит без серьёзных нарушений и замечаний.

"Мы с утра посетили очень много участков. До сих пор не было серьёзных замечаний. Мы нашли одно маленькое замечание и решили его. На один из участков при мне пришли люди, которые продали квартиру и остались без прописки. Я вмешался как международный наблюдатель. Мы с председателем решили проблему и этой семье разрешили голосовать. Да, бывают такие случаи, что человек без прописки продал квартиру и пока не купил. Поэтому я дал совет всем председателям, старайтесь идти на компромисс с гражданами Республики Казахстан. Ведь все имеют полное право голосовать", — сказал Монтасер Абу Зейд.

В целом он дал высокую оценку мероприятию.

"Организация референдума великолепная. Я уже шестой раз как международный наблюдатель участвую в подобных мероприятиях именно в Казахстане. Это - референдум, президентские выборы, парламентские выборы и так далее. В этот раз тоже организация очень хорошая. Люди голосуют добровольно, без никакого давления. Ни у кого из голосующих и наблюдателей нет замечаний. Я сам спрашивал у местных наблюдателей в разных местах. Всё идёт правильно. Я хочу поздравить народ Казахстана с этим демократическим процессом", — сказал посол.

Напомним, 1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём ежегодном послании предложил вынести важный для страны вопрос строительства атомной электростанции на общенациональный референдум.

Через год, выступая на совместном заседании палат парламента Казахстана с очередным посланием народу Казахстана, глава государства объявил дату референдума - 6 октября 2024 года.

Вопрос, вынесенный на референдум, звучит следующим образом: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

По закону о республиканском референдуме, в голосовании должны принять участие больше половины казахстанцев, имеющих такое право. По последним данным, это 12 244 683 человека.

Самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны). Что к этому часу происходит на избирательных участках в разных регионах страны, смотрите здесь. Президент Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме.