Как портретные куклы стали хобби для проводника из Караганды

Лариса Соловьёва называет себя счастливой женой, мамой, сестрой, дочерью. А 3 сентября добавился ещё один долгожданный статус – бабушки, у неё родился внук Артур. Состояние абсолютного счастья пришло с годами. Коллеги по работе уверяют, что у неё особый дар – любить и понимать людей, передаёт BaigeNews.kz.

Около 16 лет с перерывами Лариса работает в АО "Пассажирские – пригородные перевозки" на карагандинском участке. Она – проводник. Железная дорога – её жизнь.

"Наша главная задача – обеспечение комфортного и безопасного путешествия для пассажиров. Мы проверяем документы, поддерживаем порядок в вагоне, производим контроль безопасности, в том числе пожарной. Случаются конфликтные ситуации, предотвращаем их. Иногда бывает очень сложно, но мне нравится моя работа", – говорит Лариса Соловьёва.

С наступлением зимнего периода работать стало сложнее. Сильные снегопады и наледь держат проводников и других работников железной дороги в напряжении. Лариса Соловьёва поддерживает коллег улыбкой и позитивом. Помогают шутки о погоде в Караганде. Считает, что железная дорога – семья, а проводники – самые сильные негласные психологи. Остановка поезда, задержка рейсов, настроение пассажиров – всё влияет на рабочий процесс.

"Вот ты работаешь много лет на станции, и видишь эти судьбы, расставания, встречи, слёзы, агрессию пассажиров. Потом ты приглядываешься к человеку, прислушиваешься к фразам, понимаешь, сколько боли в жизни людей. Доброе слово и поддержка – залог комфортной поездки. Поэтому всегда стараюсь успокоить, понять пассажира. Встречаются те, кто не слышит и не воспринимает нас. Но всё перекрывают эмоции – хорошие эмоции людей. Хочется больше добра между людьми", – рассказывает проводник.

Больше двух лет Лариса несёт добро в разные семьи Казахстана. Она своими руками изготавливает кукол. Идея необычного хобби возникла в день рождения дочери.

"Всё началось с подарка для дочери. Это было удивительно. Я настолько погрузилась в процесс, что поняла – это необычное хобби надолго со мной", – говорит Лариса Соловьёва.

Сейчас у Ларисы заказывают разные игрушки, изделия, но главной визитной карточкой являются её куклы, сшитые по фотографии заказчика. Кадр из жизни, герои на фото, их одежда, аксессуары, локация фотографии – всё это имеет значение и помогает необычному мастеру лучше передать образ. Заказывают куклы ручной работы для людей разных профессий и возраста. Удивительно, именно куклы, сшитые по фото, нашли широкий отклик.

"Я всегда отправляю кукляшки свои с сердечным напутствием. Я разговариваю с каждой куклой. Радуюсь как ребёнок каждому этапу. Вот получилось передать играющий взгляд, форму головы… Это не просто кукла, это образы, дорогие людям образы, живущие в определённом моменте", – отмечает Лариса.

На каждую куклу необходимы расходные материалы. Раньше Лариса с супругом могли проделать длинный путь в поисках необходимых деталей. С появлением различных приложений процесс закупа облегчился. Технику пошива Лариса освоила самостоятельно. Все куклы безопасные и очень добрые – их отличает рука мастера. Сейчас, глядя на заказное фото, проводник Лариса сразу понимает характер человека и то, какая кукла должна быть на выходе. Больше разбираться в людях ей помогла профессия. Ведь там тоже свои судьбы и образы.

"Моя семья сильно поддерживает меня – супруг, дочка. Именно дочка раскрутила мою страничку в Instagram и стали поступать заказы. Сейчас она занята моим внуком. Поэтому я осваиваю новый этап в своей жизни. Учусь снимать reels, работаю над страничкой. Приобрела стабилизатор, чтобы мои куколки смотрелись красиво. Я благодарна этому хобби, оно даёт мне обратную связь с людьми. Пока получаю только положительные отзывы", – делиится Лариса Соловьёва.

Проводник немалую часть своих доходов тратит на помощь бездомным собакам. Помогает через фонды и самостоятельно. Особенно в холодное время года её беспокоит судьба животных. В её семье есть любимец чихуахуа Цея. Мечта Ларисы – чтобы люди были добрее ко всем бездомным животным, не только к собакам. Её недавняя победа – стерилизация глухой собаки и определение её в новый дом. Видимо миссия быть особенным проводником это и есть её жизнь.

Фото из личного архива Ларисы Соловьёвой