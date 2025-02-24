Мошенники нашли способ использовать популярные учебные приложения, такие как Duolingo, Photomath, Khan Academy и другие, чтобы обманывать школьников и студентов. Предупреждение опубликовано в Telelgram-канале Aqparat saqshysy, передаёт BaigeNews.kz

Как работает схема?

В учебных приложениях появляются заманчивые рекламные баннеры с "бесплатными" сервисами для помощи в учебе — от готовых домашних заданий до автоматического решения задач.

После установки такого "помощника" он требует доступ ко всем данным на вашем телефоне: фото, сообщения, контакты и другие приложения.

Мошенники могут украсть ваши личные данные, пароли, банковские реквизиты или даже подписать вас на платные услуги без вашего ведома!

Что делать, чтобы не попасться?

Не скачивайте сторонние приложения по рекламе в учебных сервисах.

Обратите внимание на разрешения, которые запрашивает программа. Если приложение требует доступ ко всему – это повод насторожиться!

Используйте только официальные образовательные ресурсы.