Как попасть на 5-е Всемирные игры кочевников в Астане

С 8 по 13 сентября в столице Казахстана пройдут 5-е Всемирные игры кочевников, передаёт BaigeNews. На данный момент в онлайн-продаже имеются билеты на такие виды соревнований, как: Асық ату, Ордо, Арқан тартыс, Қазақ күресі, Ашыртмалы аба гюреши, Кураш, Корэш, Алыш, Мас-рестлинг, Дәстүрлі садақ ату, сообщает официальный сайт акимата со ссылкой на Дирекцию V Всемирных игр Кочевников.



С 5 августа для всех желающих будут доступны билеты на церемонию открытия игр.



Для некоторых категорий населения предусмотрены льготы и скидки.



Подробную информацию можно получить по ссылке: https://worldnomadgames.kz/ru.



Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников из 89 стран мира.



На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.



Вместе с тем, в рамках подготовки столица украшена малыми архитектурными формами, которые подчеркивают уникальность и колорит этого масштабного мероприятия.



Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.