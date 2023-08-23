Как помогут фермерам, пострадавшим от засухи в Жамбылской области

Какую именно поддержку окажут сельхозтоваропроизводителям региона и сколько на это выделят средств на брифинге в Астане, рассказал директор департамента финансовых инструментов и микрокредитования МСХ РК Турар Мухамеджанов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Пострадало всего 7,8 тысячи гектаров земель и порядка 350 сельхозтоваропроизводителей. В настоящее время прорабатывается вопрос по пролонгации действующих кредитов этих сельхозтоваропроизводителей, а также по возмещению расходов и ещё по выплате долгов прошлых лет. В настоящее время с соответствующими государственными органами работа ведётся", - сообщил он, отвечая на вопросы журналистов.

По словам чиновника, для этих целей в июле Минсельхоз организовал рабочую группу из представителей заинтересованных госорганов и агрокредитной корпорации.

"Рабочая группа выезжала на место. Визуально осмотрели (пострадавшие земли – Прим.ред.). То, что в заключении, всё подтвердилось. В настоящее время на основании выводов научных институтов готовятся расчеты. По итогам этой работы будут возмещаться расходы", - сказал он.

Мухамеджанов назвал предварительную сумму, которую планируют потратить на помощь пострадавшим фермерам - 3,5 миллиарда тенге.

Напомним, в шести районах Жамбылской области объявлен режим ЧС природного характера регионального масштаба в связи с аномальной жарой и нехваткой поливной воды, которая привела к большим потерям урожая среди местных фермеров.