Как помочь ребёнку преодолеть кризисы в спорте: советы спортивного психолога

Казахстанский спорт, несмотря на то, что периодически демонстрирует высокие показатели на крупнейших международных соревнованиях, страдает от дефицита высококвалифицированных кадров. Одной из редких штатных единиц в командах является спортивный психолог, ещё реже встречается детский спортивный психолог в юниорских, юношеских и молодёжных командах. Для чего нужен такой специалист и насколько остро он ощущается в казахстанском спорте, узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

Ещё до Олимпийских игр-2024 в Париже в стране с высоких трибун говорилось о нехватке специалистов, без которых одерживать победы спортсмену весьма непросто. В феврале этого года на коллегии министерства туризма и спорта вице-премьер Тамара Дуйсенова говорила, что в спортивной отрасли на вес золота спортивные врачи, нутрициологи, психологи и юристы. Тогда было поручено проанализировать ситуацию, чтобы понять, сколько специалистов должны выпускать университеты.

Пока идёт эта работа, внештатную работу по данным специальностям вынуждены брать на себя тренеры. Однако не всё так грустно. Мы нашли в стране дипломированного детского спортивного психолога Анну Шелепову. За её плечами – создание общественного фонда Sport Concept, который занимался развитием спортивной инфраструктуры в Алматы в шаговой доступности для детей. Также у Анны и её супруга – трое детей и все они спортсмены. Сын уже 13 лет играет в хоккей, младшие дочери занимаются шорт-треком и гимнастикой.

Спортивная психология стала для Анны логическим продолжением её карьеры, в некотором роде даже необходимостью. Тем более, что ежедневно она сталкивается с различными ситуациями в этой сфере.

"Каждый этап развития в профессиональном спорте – это всегда новый вызов. Мы сейчас живём на две страны и три города из-за спорта, и каждый этап не только про достижения, но и про разные преодоления. Например, наш сын Ян Кузнецов, воспитанник усть-каменогорского тренера Инара Утеева, выступал за алматинский ХК "Стрижи", сейчас выступает в российской лиге НМХЛ. Мы организовали онлайн-учёбу в 11 классе и репетиторов, так как всё должно развиваться гармонично не в ущерб чему-то. Я знаю, что эта ниша потенциально очень интересна. Судя по общению с тренерами (теннис, футбол, хоккей и другие виды спорта), спрос на спортивных психологов большой, таких специалистов в стране практически нет. Может быть, их единицы, потому что в спортивных федерациях не осознают необходимости в таких специалистах. Это моя гипотеза, основанная на общении со спортивными коучами. Я практически не слышала про наличие детских психологов в командах в отличие, например, от спортивных врачей и массажистов. Тренеры, между нами говоря, чаще всего сами решают все конфликты и кризисы", – пояснила Анна Шелепова.

Получив три дополнительных образования в сфере психологии в России и удостоверение по профессии "психология спорта" Института психоанализа Москвы, Анна ведёт частную практику. К ней обращаются родители детей-спортсменов. Эксперт отмечает, что среди частых запросов – спортивная мотивация, преодоление кризиса, выгорание, неуверенность, мандраж, страхи.

"Основная задача спортивного психолога – помочь атлету уверенно выступать. Я консультирую в основном детей, подростков, их матерей. Могу сказать, ориентируясь на свою практику, – когда ты понимаешь тот спорт, которым занимается твой клиент, найти с ним общий язык легче. Но в целом очень часто это про самого человека – как сформировать уверенность в себе, поддержать мотивацию к тренировкам, найти общий язык с тренером, научиться принимать поражения и идти вперёд", – отметила Шелепова.

Она признаёт, что хороший тренер ввиду накопленного опыта – уже психолог и обладает скорее практическими знаниями для того, чтобы воспитать успешного спортсмена, вырастить чемпиона, что больше похоже на "психологическую интуицию".

Но есть и такие моменты, где тренер уже не может помочь как спортивный психолог.

"Диалог между тренером и игроками, спортсменами – это всегда круто. Даже везение для спортсмена в какой-то степени. Но в этом случае тренер скорее может выступать как наставник. Ребёнок-спортсмен не всё готов обсуждать с тренером. Если, например, между ними возникает конфликт (а такое бывает нередко), теряется доверие, то он уже вряд ли обратится к коучу. К тому же, не всегда в тренерство идут по зову души. Бывают, например, те, кто в профессию попал вынужденно и подсознательно чувствует конкуренцию с атлетами, у которых всё ещё впереди. Бывают возрастные тренеры, которые само слово "психология" воспринимают от слова "псих"..., – рассказала Анна Шелепова.

По её словам, несмотря на то, что сейчас молодёжь "осознанная" и "проработанная", профессия спортивного психолога (ментал-коуча) по-прежнему остаётся непонятной для общества и люди считают, что обращаться к нему зазорно.

"Один из тренеров по настольному теннису поделился, что у нас даже в национальной сборной нет спортивного психолога. Там тренеры, как и в других видах спорта, делают эту работу, как умеют. В штате такая единица не предусмотрена. Поэтому тренер – это и психолог, и воспитатель, и администратор, и бухгалтер, и ещё много кто. Как-то один из действующих тренеров с сожалением признал, что, если бы ему раньше встретился хороший психолог с опытом, то его спортивная карьера была бы не такой короткой", – сказала Анна.

Немалую роль в воспитании юного спортсмена в идеале должна играть связка "тренер – игрок – родитель", чтобы поддерживать игрока, помогать ему, мотивировать, но при этом родители не должны вмешиваться в тренировочный процесс. Мама двух детей-спортсменов Алия Далабаева отмечает, что её дети пока не работали со спортивным психологом ввиду упомянутого дефицита кадров, но она была бы не против такого специалиста в командах, где тренируются её дети.

"Сейчас тренер в команде зачастую разрывается на части. Он решает организационные вопросы и работает над ошибками подопечных. Было бы здорово, если бы психолог был частью команды, а не просто приходящим человеком, к которому со смешками будут отправлять детей: "О-о-о, рыдаешь? Иди к психологу!". Спортсмену сольного вида спорта однозначно было бы здорово иногда обращаться к психологу. Как я это вижу: моя дочь, занимающаяся сквошем, сходила бы к психологу, высказалась, что ей нравится и что не нравится в сквоше, что мешает побеждать, что она испытывает при проигрышах. Психолог бы дал ей дельные советы. Вот это была бы уже более эффективная работа", – сказала Алия Далабаева.

Нападающий клуба "Хорс-Подольск" НМХЛ Ян Кузнецов считает, что наличие спортивного психолога очень хорошо помогает спортсменам в достижении результатов, но и поддержка родителей имеет немаловажное значение.

"Если мы говорим про начинающих спортсменов, рекомендую им не стесняться разговаривать с родителями, если чувствуют необходимость обсудить ситуацию в команде. В случае поражения – знать, что это нормально, что не бывает побед без поражений. Самое главное, не вешать руки и не падать духом, а наоборот, работать ещё больше над собой и своими навыками. Это всё один большой путь, во главе которого стоит заветный трофей", – сказал юный хоккеист.

Не секрет, что уверенный ресурсный спортсмен – это всегда про поддержку окружения, семьи, людей, которые помогут молодому атлету организовать баланс между спортом, учёбой, моральным и физическим восстановлением. И хорошо, если родители это понимают, сами интересуются нюансами воспитания юного спортсмена. Но в иных случаях наличие спортивного психолога в командах могло бы помочь им правильно настроить ребёнка на спортивные тренировки и даже верно выбрать вид спорта.

"Самое главное в отношениях – это диалог с ребёнком, всегда нужно разговаривать со своим ребёнком, а не стоять, к нему спиной, не отсылать "потом поговорим", не откупаться, а уделять время. В нашей жизни бывает много ситуаций, когда ребёнок говорит: "Не хочу туда ходить". Родителям важно понимать и знать, что стоит за этим ключевым "не хочу". Возможно, нет интереса и надо искать другие варианты, нет желания (может, это не ребёнок вообще хочет тренироваться, а родительские незакрытые гештальты?), лень, а может, просто не сложился коллективный процесс, буллинг со стороны сверстников, отсутствие понимания в отношениях с тренером и так далее", – отметила Анна Шелепова.

Ей самой как профессионалу удалось установить чёткую грань между профессиональными навыками и родительством. Поэтому в первую очередь дома она остаётся мамой, так как считает, что родители должны быть не спортивными психологами, не тренерами, не массажистами, а оставаться мамой и папой для ребёнка.

Говоря о конфликтах в спортивном коллективе, психолог отмечает, что конфликты между спортсменами могут начаться с чего угодно: нездоровая конкуренция, кому-то может показаться, что оценка тренера была необъективной, интриги, любимчики, межличностные конфликты.

"В спортивных коллективах существуют те же самые проблемы, что и в обычных. Сфера физической культуры и спорта в этом плане не исключение. Причины могут быть многофакторными, но надо выделить основную и найти решение. Конечно, когда конфликт на начальной стадии, тушить его проще и эффективнее", – отметила Анна Шелепова.

Как мы видим, спортивные психологи могут серьёзно помочь спортсменам в достижении результатов, могут разгрузить тренера от внештатных обязанностей. Но в тоже время возлагать полностью на них задачу – обеспечить победу спортсмена, тоже было бы неверным подходом. Потому что победа спортсмена – результат работы как его самого, так и большого количества специалистов, помимо психолога – тренеров, массажистов, спортивных врачей, диетологов и так далее.

Фото: из личного архива героев