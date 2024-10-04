Психолог дала советы как помочь детям справиться с депрессией и стрессом

Дети, как и взрослые, могут испытывать стресс и депрессию. Однако они зачастую не могут выразить свои чувства и переживания словами, что делает их состояние особенно сложным для понимания. Важно, чтобы родители и другие взрослые были внимательны к эмоциональному состоянию детей и могли оказать им поддержку. Психологи предлагают ряд рекомендаций, которые помогут справиться с этими трудными эмоциями. Подробнее в материале BaigeNews.kz.

Будьте внимательны к изменениям в поведении

Как отметила психолог Зарина Сабыржанова, первый шаг в помощи ребёнку – это внимательность к изменениям в его поведении. Если ребёнок резко потерял интерес к занятиям, которые раньше его радовали, стал менее общительным или демонстрирует плаксивость, раздражение, вспыльчивость, агрессивность, тревогу, беспокойство, это может быть признаком стресса или депрессии, уверяет она.

При этом отмечено, что обращать нужно внимание на такие знаки, как утрата интереса к хобби и активностям, изолированность от друзей и семьи, изменения в учебной активности, нарушение сна.

Зарина Сабыржанова акцентирует внимание на том, что с депрессией справиться можно только при её лечении, правильной диагностике и своевременном обращении за помощью к специалистам. Самостоятельно депрессию не лечат, предупреждает она. Депрессия требует специального лечения, коррекции препаратами и длительной работы в терапии.

Создайте доверительную атмосферу

Зарина Сабыржанова отметила, что важно, чтобы дети чувствовали, что могут свободно говорить о своих чувствах и переживаниях.

"Если заметили, что у ребенка что-то происходит, то нужно оказать психологическую поддержку. Быть в этот момент рядом, выслушать его, постараться принять всю бурю чувств и эмоций. Потому что дети могут испытывать целый спектр чувств: от страха до стыда. Не надо его торопить с его чувствами. Надо ему дать в этих чувствах сначала оказаться, а потом сказать, что в том, что над тобой издеваются, твоей вины нет. Если тебя обзывают тупым, ты как считаешь, ты становишься тупым? Обычно ребёнок говорит: нет", - сказала Зарина Сабыржанова.

Другое дело, когда ребёнок уверен, что он плохой. Тогда это про его внутреннюю самоценность.

"Ребёнку важно быть видимым и значимым для своих родителей. Важно выражать свои чувства: и хорошие, и плохие. Часто родители не принимают чувства детей. Говорят, а что ты грустишь, что у тебя такого произошло, чтобы грустить. Ты с жиру бесишься. Тебе делать нечего, у тебя все есть. В наше время ни игрушек, ни Интернета не было, и мы не грустили. В этом месте ребенок чувствует, что его чувства обесценены. Он понимает, что его чувства не принимаются. Я такой ненужный, неважный, незаметный. Если это происходит раз за разом, у него пропадает желание чем-то делиться со своими значимыми взрослыми. Постепенно он перестает это делать", - пояснила эксперт.

Чаще всего такие дети не находят себя и в социуме. К примеру, не общаются ни с кем в классе и во дворе. Тогда они начинают социально изолироваться, а единственным способом общения остаётся пресловутый Интернет с его небезопасным контентом и жестокими играми.

Зарина Сабыржанова утверждает, что постоянное залипание в Интернете формирует зависимое поведение.

"Когда нам не хватает отдыха, нам легче выпить в пятницу вечером. Мы испытываем стресс, мы выпили. Вроде бы история хорошая, но она совсем не про отдых. Человек не отдыхает. Он какую-то потребность суррогатом удовлетворил. Вместо выпить может быть пирожное, тортик, фастфуд. Не хватает нам каких-то эмоций, мы их добиваем за счет доступных вещей. Так и здесь, не хватает ребёнку эмоций, принятия, какого-то тепла, в Сети это все доступно. Если проявление чувств злости, раздражения, обиды, не приемлемо для родителей, то детям легче выплеснуть свои эмоции в жёстких формах игр, как в Сети, так и между собой", - пояснила психолог.

Вводить полный запрет гаджетов и социальных сетей бессмысленно. Гораздо эффективнее, как отмечают специалисты, ограничить время, проводимое за экранами. Также нужно установить чёткие правила для ребёнка. Нужно ему объяснить, какой контент допускается, а какой нет. Родители должны внимательно следить за тем, что смотрит ребёнок, на какие сайты заходит, в какие игры играет.

В этом месте ребёнок находится первый раз

Как отметила психолог Зарина Сабыржанова, самая большая ошибка родителей считать, что если они сами это могут сделать, то ребёнок тоже должен уметь. Но ребёнок этого не знает и не умеет. Потому что в этом месте ребёнок находится первый раз. Он вообще ребёнок первый раз. Вы как родитель эту историю уже прошли.

Не менее важно, чтобы родители были настоящими и не пытались соответствовать идеалу "хорошей мамы" или "хорошего папы". Признаваться в своих чувствах, включая злость и разочарование, - это нормально. Родитель может сказать: "Я злюсь на твой поступок, но не на тебя". Чувства и эмоции мы принимаем все, поступки нет. Это помогает детям увидеть, что они могут испытывать эмоции, не боясь последствий.

Правила должны быть в каждом доме

Зарина Сабыржанова рекомендовала каждой семье придумать свои правила. Они должны состоять только из шести пунктов. Потому что человеческий мозг не запоминает наизусть дальше цифры 6.

"Садимся все вместе, всей семьёй. Вот живут в доме 5 человек. Значит, все 5 человек садятся вечером, и обсуждают правила семьи. Например, если нам важно следить за нашим самочувствием, за самочувствием всей нашей семьи, значит, что мы делаем? Мы вовремя встаём и вовремя ложимся. И мы прописываем, что каждый день мы встаем, условно, в 7.30 утра. В зависимости от того, кто, когда работает, кто когда учится. Ложимся в 10 вечера", - сказала психолог.

Следующим пунктом могут быть какие-то домашние дела, которые должен выполнять ребёнок. В план вписываются и учёба, и дополнительные занятия и кружки ребёнка. Даже время отдыха должно быть отмечено в этом списке.

"Вы обсуждаете с ребёнком, сколько ему важно отдохнуть и какой именно это должен быть отдых. То есть залипать после уроков в телефоне – это не отдых. Давай чем-то другим это заменять. Типа, может быть, тебе важно прогуляться или поспать. Не знаю, у всех разный способ. Или, может быть, если ребенку нравится рисовать, может, ему важно минут 20-30 порисовать. Надо сказать ему: "Давай вместе это будем делать"", - отметила Зарина Сабыржанова.

У каждой семьи должны быть индивидуальные правила, подчеркивает психолог. Не надо копировать их у соседей или родственников.

Кроме того, у каждой семьи должна быть своя какая-то семейная традиция.

"Бывает, дети приходят на приём с родителями, я спрашиваю, слушайте, а что вы любите делать вместе? И они так сидят и говорят, ну мы едим вместе. Но это не традиция, это само по себе. И тогда мы обсуждаем, а что мы могли бы делать всей семьей вместе. Может быть, вместе заниматься спортом, выходить на прогулку раз в неделю, идти в какой-то новый парк, открывать себе какие-то новые места или кататься на велосипеде, или раз в неделю устраивать киновечер. Или руками что-то поделать, готовить вместе еду", - привела примеры психолог.

Кроме того, должны быть ограничения, которые также обсуждаются и согласовываются всей семьёй.

"Например, если ребёнок или взрослый не сделает что-то из правил, что будет? Например, не сделал уроки или не вынес мусор? Тогда, например, читает лишнюю главу книги или делает 15 приседаний. Ограничения должны соответствовать возрасту. Ни в коем случае, нельзя наказывать ребенка, например, ограничением едой", - отметила Зарина Сабыржанова.

Она добавила, что семейные традиции и время качественно проведённое с ребёнком формируют привязанность, а это помогает родителям и детям быть ближе друг к другу, доверять и справляться с трудностями, возрастными изменениями.