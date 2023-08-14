Как получить выплаты на случай потери работы — пошаговый алгоритм от Минтруда

По статистике, более 126 тысяч казахстанцев, потерявших работу, получили положенные им выплаты из Государственного фонда социального страхования, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 августа численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из ГФСС составила 126,7 тысячи человек, при этом 111,5 тысячи гражданам выплата была назначена именно в этом году.

"В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45 процентов от потерянного дохода", — уточнили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что для назначения выплаты уволенному работнику необходимо сначала авторизоваться на портале eGov.kz, затем в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу". После этого нужно заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП. Далее карьерный центр по месту жительства заявителя в течение одного дня предложит вакансии.

Если работа не найдена, то в течение трёх рабочих дней заявителю дистанционно присвоят статус безработного. Если требуется дополнительная информация, то с заявителем свяжется сотрудник карьерного центра.

Отмечается, что эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

"В целях реализации поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, с 1 января 2023 года увеличен коэффициент замещения утраченного дохода с 40% до 45%. При этом текущий порядок назначения выплаты сохранен и распространяется только на участников системы социального страхования, потерявших работу и получивших статус безработного. Повышение размеров соцвыплаты по потере работы также коснулось действующих получателей по состоянию на 1 января 2023 года, которое произведено автоматически", — добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Министерство труда и социальной защиты населения РК запустило функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда.

Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получение государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь всё можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.