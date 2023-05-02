Как получить лекарства через eGov mobile, объяснили в Минздраве

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Министерством здравоохранения совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности реализуется проект "Социальный кошелек" для выдачи лекарственных средств в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения через мобильное приложение eGov mobile, передаёт BaigeNews.kz.

"Гражданину выписывают рецепт, он доступен на eGov mobile. Затем пациент идет в аптеку в клинике и предлагает QR-код. Вместо того, чтобы вводить информацию вручную, фармацевт сканирует QR-код сканером и выдает рецептурные лекарства. Пилотный проект запущен в поликлиниках Астаны", - сказал вице-министр здравоохранения Бейбут Есенбаев, приглашая граждан воспользоваться этим сервисом.

По его словам, в этом году пилотный проект планируется использовать и в других регионах.