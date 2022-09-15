Как получить компенсацию по депозитам, рассказали в КФГД

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В Казахстане 12 сентября 2022 года введены в действие Правила выплаты компенсации (премии) в 10% по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на казахстанский фонд гарантирования депозитов.

Выплату вкладчику осуществляет банк, в котором вкладчик имеет депозит, соответствующий условиям Правил. Поэтому порядок и способ подачи заявления о согласии вкладчика банки определяют самостоятельно. Заявление необходимо отнести в банк не позднее 1 января 2023 года.

Банки, в свою очередь, получат деньги от АО "Фонд проблемных кредитов" и АО "Казахстанский фонд устойчивости" на основании сведений о депозитах, подлежащих компенсации.

Компенсация выплачивается по сберегательным, срочным, включая образовательные, накопительные вклады, определенные Законом РК "О Государственной образовательной накопительной системе", и жилищным строительным сбережениям согласно Закону РК "О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан". Указанные вклады должны соответствовать условиям, определённым Правилами.

Мы уже писали о том, что казахстанские банки начали приём заявок на компенсацию по депозитам

Обращаем внимание, что банки уведомляют своих вкладчиков о возможности получения премии и необходимости предоставления согласия. Поэтому казахстанцы могут получать их посредством смс-сообщений, электронной почты и другими способами.

Казахстанские банки начали приём заявок на компенсацию по депозитам Все права защищены. Используйте активную ссылку на baigenews.kz: https://baigenews.kz/kazahstanskie-banki-nachali-priyom-zayavok-na-kompensatsiyu-po-depozitam_138425/