Подорожает ли электроэнергия для Казахстана из-за ее закупа из России поинтересовался у министра депутат Мажилиса Парламента Мукаш Искандиров, передает BaigeNews.kz.

На это Алмасадам Саткалиев ответил, что из соседней страны мы закупаем энергию в двух случаях: для покрытия дефицита и неплановых перетоков.

"Неплановые перетоки возникают в случае, когда идет отклонение энергосистемы на границе балансовой принадлежности энергосистем. То есть в двух случаях предусмотрены разные режимы платежа. В рамках отклонения 150 мегаватт, которые мы договорились, казахстанская сторона оплачивает только цену за электроэнергию. В случае отклонения, то есть свыше 150 мегаватт, оплачивается помимо цены на электроэнергию, диспетчеризация, а также транзит по сетям Россети. Кроме того есть плановые перетоки, которые осуществляют субъекты рынка, покупкой за счет дефицита покрытия электроэнергии", - ответил министр.

Во всех случая цена разная, продолжил спикер приводя примеры. Если Казахстан в диапазоне покупает электроэнергию у России, ее цена составит порядка восьми тенге за киловатт-час Однако если закуп идет сверх диапазона, стоимость возрастает до 23,8 тенге за тот же объем.