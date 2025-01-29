Как покупка электроэнергии из России отразится на ценах в Казахстане
Вопрос Алмасадаму Саткалиеву задали на заседании Мажилиса Парламента РК.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Подорожает ли электроэнергия для Казахстана из-за ее закупа из России поинтересовался у министра депутат Мажилиса Парламента Мукаш Искандиров, передает BaigeNews.kz.
На это Алмасадам Саткалиев ответил, что из соседней страны мы закупаем энергию в двух случаях: для покрытия дефицита и неплановых перетоков.
"Неплановые перетоки возникают в случае, когда идет отклонение энергосистемы на границе балансовой принадлежности энергосистем. То есть в двух случаях предусмотрены разные режимы платежа. В рамках отклонения 150 мегаватт, которые мы договорились, казахстанская сторона оплачивает только цену за электроэнергию. В случае отклонения, то есть свыше 150 мегаватт, оплачивается помимо цены на электроэнергию, диспетчеризация, а также транзит по сетям Россети. Кроме того есть плановые перетоки, которые осуществляют субъекты рынка, покупкой за счет дефицита покрытия электроэнергии", - ответил министр.
Во всех случая цена разная, продолжил спикер приводя примеры. Если Казахстан в диапазоне покупает электроэнергию у России, ее цена составит порядка восьми тенге за киловатт-час Однако если закуп идет сверх диапазона, стоимость возрастает до 23,8 тенге за тот же объем.
"Плановые перетоки, то есть это мы когда закупаем электроэнергию в период дефицита, там средняя цена 48 тенге составляет. Вы знаете, в пиковые часы энергосистема Казахстана вынуждена покупать дорогую электроэнергию у сопредельных государств. Это не приведет к росту цен, так как это вынужденная покупка. Других источников нет. В противном случае мы будем вынуждены вводить ограничения для внутренних потребителей", - отметил Алмасадам Саткалиев.