Казахстанка продемонстрировала на своей странице в TikTok, как сильно подорожали продукты за последние два месяца. В видео девушка сравнила цены на товары, которые она покупала в супермаркетах в декабре прошлого года и в феврале этого, передаёт BaigeNews.kz.,

Так, творожный сыр, который в декабре стоил 749 тенге, в феврале подорожал до 938 тенге. Сливочное масло подскочило в цене с 929 тенге до 1265 тенге.

Яйца, купленные в октябре за 1799 тенге, подорожали на 200 тенге, а если сравнивать с летними ценами, то увеличение составило почти 500 тенге. Масло подсолнечное и приправы также подорожали на 200 тенге.

Многие пользователи поддержали девушку, выражая недовольство из-за роста цен.

В комментариях они задаются вопросами:

"Почему все так дорого стало, а зарплаты не растут?", "Самое невкусное мороженное стоит 500 тенге, а хлеб 200", "Почему никто это не контролирует?".

Некоторые отмечают, что высокая стоимость наблюдается не только на продукты, но и в аптеках.